El primer tráiler de Super Mario Bros. La película es todo un éxito entre la audiencia de YouTube. Un análisis de los canales oficiales de Nintendo y Universal Pictures de España y América Latina muestran que los usuarios han dado su voto de confianza a la nueva aventura del fontanero. A diferencia de su archirrival de los años ochenta, Sonic: The Hedgehog, el film ha cosechado un porcentaje sorprendente de calificaciones positivas en la plataforma de videos.

Tomando como base lo realizado por GoNintendo, nos dimos a la tarea de analizar las estadísticas del tráiler de Super Mario Bros. La Película en diversas fuentes oficiales. En términos de visitas, el anuncio superó los 5,4 millones de reproducciones en el canal de Nintendo of America. Por su parte, Nintendo España registró 604 mil reproducciones del Direct mientras que en América Latina las cifras son parecidas: 611 mil reproducciones en el canal Universal Pictures Latam.

Es importante mencionar que el tráiler de Super Mario Bros. La Película que se reveló durante el Nintendo Direct fue para la versión en inglés. Todos los canales oficiales publicaron el avance con sus respectivos subtítulos, incluido Japón. Casi a la par, Universal Pictures y sus subsidiarias revelaron las versiones con doblaje al castellano, español para América Latina y el resto de idiomas.

En todos los casos, las cifras de reproducción se mantienen similares. Por ejemplo, el tráiler en Universal Spain contabilizó 723 mil visitas de usuarios que querían escuchar la versión de Super Mario Bros. que llegará a España. Al igual que el conteo de reproducciones, el radio de Me Gusta/No Me Gusta se mantiene constante en casi todos los canales de habla hispana y deja entrever que a nadie le importa la polémica voz de Chris Pratt.

Super Mario Bros. La Película tuvo un gran recibimiento en YouTube

Lo único polémico de la película es que Mario no tiene nalgas.

El primer tráiler de la película de Super Mario Bros. fue un evento importante para dos generaciones de jugadores. Los más jóvenes, que crecieron con la Wii o Switch, esperaban con ansias el debut de uno de sus personajes favoritos. Por otro lado, los mayores que alcanzaron a ver el fiasco de Super Mario Bros. de 1993, mantuvieron bajas las expectativas para no sufrir otra decepción.

La buena noticia para todos, incluido Nintendo, es que el tráiler tuvo un gran recibimiento en los canales oficiales de YouTube. En Nintendo España, el porcentaje de calificaciones positivas es de 98,3%, mientras que en Universal Latinoamérica es de 99%. El tráiler con doblaje al castellano tiene 97,4% de calificaciones positivas en Universal Spain.

Canal de YouTube Reproducciones Me Gusta No me Gusta Porcentaje

de positivos Nintendo España 604.000 38.000 645 98,3% Nintendo de América 5.700.000 257.000 9.400 96,3% Nintendo Japón 419.000 9.300 318 96,5% Universal Spain 729.000 20.000 513 97,4% Universal Pictures México 2.600.000 32.000 469 98,5% Universal Pictures Latam 613.000 39.000 383 99% Cifras del tráiler de Super Mario Bros La Película en YouTube usando la extensión Return Dislike para Chrome.

Vale la pena decir que los porcentajes no son del todo precisos, ya que el botón "No Me Gusta" dejó de mostrar el número hace unos meses, por lo que usamos la extensión Return YouTube Dislike para Chrome. De acuerdo con sus creadores, los dislikes se almacenan en caché y se actualizan una vez cada 2 o 3 días. No obstante, los desarrolladores mencionan en su página de preguntas frecuentes que las cifras suelen ser más confiables en los videos populares, como el tráiler de Super Mario Bros. La película

¿De verdad es mala la voz de Chris Pratt?

La polémica por la voz de Chris Pratt ha dividido a algunas personas. Un grupo afirma que no está a la altura de un personaje como Super Mario Bros. , mientras que la mayoría va en otra dirección. El clamor general es que es imposible juzgar la actuación de Pratt en dos líneas de unos cuantos segundos.

Algunos fanáticos pidieron a Nintendo que considere a Charles Martinet, el actor de doblaje que ha dado vida a Mario Bros a lo largo de los años. El actor no solo es el padre de Mario, sino también de Luigi, Wario, y otros personajes. Tras una mención de Tara Strong (Las Chicas Superpoderosas), Martinet respondió a las muestras de afecto en Twitter con un mensaje muy emotivo.

¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! Su amor y amabilidad significan más de lo que nunca podrían saber, y realmente tocaron mi corazón. Mis ojitos parecen gotear hoy… con tierno cariño. Gracias… https://twitter.com/CharlesMartinet/status/1578402412347510784

Si bien el tráiler tiene menor aceptación en Estados Unidos, la audiencia de habla hispana aplaude el primer vistazo a Super Mario Bros. La película. Es casi un hecho que Nintendo no reemplazará a Pratt por Charles Martinet u otro actor, pese a las polémicas sin sentido. Lo único que haría cambiar de opinión a la productora es una situación al nivel de Sonic The Hedgehog, algo que difícilmente ocurrirá.