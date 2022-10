Las sanciones de Europa a Rusia por la guerra de Ucrania llevaron a la agencia espacial rusa, Roscosmos, a retirar sus cohetes Soyuz de la carrera espacial europea. Esto, junto a la retirada de su personal del puerto espacial de Kourou y la apertura selectiva de su propio puerto espacial, Baikonur, frustró el lanzamiento de varias misiones de la Agencia Espacial Europea (ESA). Desde entonces, la agencia ha estado buscando alternativas de lanzamiento y parece haberlas encontrado por fin en los Falcon 9 de SpaceX.

En su momento, Elon Musk ofreció toda la ayuda posible, tanto para la NASA como para el resto de agencias espaciales que se vieran afectadas por la marcha de Rusia. No obstante, la ESA ha estado buscando también formas de ser independiente. No solo de Roscosmos, también de SpaceX.

Por eso, además de anunciar el uso de cohetes Falcon 9 para el lanzamiento de dos misiones, en 2023 y 2024, ha anunciado una tercera que viajará al espacio con un Vega C italiano y, por fin, la puesta en marcha de su propia gran lanzadera: Ariane 6.

SpaceX para llenar los huecos dejados por Rusia

Una de las grandes decepciones de la ESA tras la retirada de Rusia fue la imposibilidad de lanzar ExoMars cuando estaba previsto. Por eso, a la espera de una nueva ventana de lanzamiento y un cohete que le haga justicia, se han afanado en buscar nuevas lanzaderas para sus próximas misiones. Y ya las tienen.

De momento, sabemos que el telescopio espacial Euclides, cuya misión será el estudio de la materia oscura, se lanzará a bordo de un Falcon 9 en 2023. Al año siguiente, otro de los cohetes de SpaceX impulsará a Hera. Esta es una misión de seguimiento de DART, la misión que recientemente ha alterado exitosamente la trayectoria de un asteroide.

Por otro lado, según anuncian desde Reuters, en 2024 se lanzará también EarthCARE. Este es un satélite fruto de una colaboración entre Europa y Japón para estudiar desde el espacio el cambio climático. Esta vez no se usará un Falcon 9, sino un Vega C.

Y el plato fuerte llegará a finales de 2023, cuando se planea que tenga lugar el primer lanzamiento de Ariane 6. Hasta ahora, la ESA solo disponía de Ariane 5, del cual aún quedan tres unidades que se lanzarán en la primera mitad de 2023. Su versión mejorada, Ariane 6, será una herramienta más para no depender de Rusia, pero tampoco de SpaceX. Al fin y al cabo, uno de los grandes objetivos de Europa es llegar a tener mucha más libertad de lanzamiento, sin tener que depender de otras agencias, públicas o privadas, para poner sus naves en el espacio. Están en el camino. No obstante, hasta que eso ocurra, no les queda más remedio que confiar en SpaceX.