El pasado 27 de septiembre, DART logró impactar su asteroide objetivo. No obstante, hasta ese momento todavía no se podía cantar victoria, ya que el verdadero propósito de la misión era todavía más ambicioso. Sin embargo, la NASA recién informó que todo salió conforme a lo planeado. DART no solo impactó el asteroide, también consiguió desviarlo de su órbita. Así pues, ahora sí es posible afirmar que el experimento ha sido todo un éxito.

Para llegar a esta determinación, la NASA estuvo analizando la trayectoria del asteroide Dimorphos durante dos semanas. Afortunadamente, el impacto de DART desvió la órbita por 32 minutos, suficiente para el éxito de la misión. De hecho, previo a la colisión, desde la agencia espacial estadounidense habían mencionado que solo era necesario desviarla por al menos 73 segundos. Por consiguiente, el resultado final superó las expectativas de manera notable.

Si bien la nave de la NASA no buscaba afrontar una emergencia actual, sí es un paso clave para prevenir una catástrofe a futuro. La Tierra no está libre de ser impactada por un asteroide como ya ocurrió millones de años atrás. Por esta razón, la agencia quiere estar preparada ante una posible situación que comprometa el bienestar de la humanidad.

La NASA quiere proteger la Tierra, y el éxito de DART la respalda

"Todos nosotros tenemos la responsabilidad de proteger nuestro planeta. Después de todo, es el único que tenemos. Esta misión muestra que la NASA trata de estar lista para lo que sea que el universo nos arroje. La NASA ha demostrado que somos serios como defensores del planeta. Este es un momento decisivo para la defensa planetaria y para toda la humanidad, lo que deja en evidencia el compromiso del equipo excepcional de la agencia y sus socios de todo el mundo”, comentó Bill Nelson, administrador de la NASA.

Por su parte, Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA, expresó que los datos obtenidos tras la colisión de DART permitirán a los astrónomos estudiar si una misión de este tipo es viable para "proteger la Tierra de una colisión con un asteroide". Suponiendo, claro, que la agencia identifique uno con trayectoria hacia nuestro planeta.

Ojo, la NASA seguirá estudiando a Dimorphos. ¿La razón? Mientras más datos tengan de su órbita, más conocimiento se tendrá sobre la eficiencia de DART. Cabe mencionar que el análisis del asteroide ocurre desde la Tierra. Específicamente, en el radar planetario Goldstone del Laboratorio de Propulsión a Chorro, y en el Telescopio Green Bank de la Fundación Nacional de Ciencias en Virginia Occidental.