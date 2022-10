A lo largo del presente año, han surgido múltiples pistas que refuerzan el esperado regreso de Silent Hill. Por lo tanto, parece que es cuestión de tiempo para que Konami lo haga oficial. Ahora bien, si las filtraciones que te hemos dado a conocer no te parecen suficientes para ilusionarte, la reciente declaración de Christophe Gans, director del nuevo largometraje de la franquicia, despejarán cualquier duda al respecto.

En una entrevista con el medio francés MaG, al susodicho se le escapó hablar sobre el retorno de Silent Hill en el plano jugable. De hecho, Gans fue más allá y aseguró que Konami tiene varios proyectos de la saga en desarrollo. Esto último, sin embargo, ya había sido revelado por diversas fuentes.

"Sé un poco sobre el próximo juego de Silent Hill. Trabajo con el Silent Team, los creadores originales, y con Konami. Hay varios juegos en desarrollo y varios equipos en ello. Van a revivir la franquicia. Creo que están realmente impresionados con el éxito de los remakes de Resident Evil, que son juegos excepcionales", expresó el cineasta.

Las palabras de Gans no terminaron aquí. Al ser cuestionado si Bloober Team se encuentra involucrado en un remake de Silent Hill 2, respondió con un "sí".

A principios de septiembre, un usuario de Twitter filtró las supuestas primeras imágenes del mencionado remake. El material fue respaldado por VGC, una de las fuentes más confiables de la industria. Se sabe que Bloober Team, el estudio responsable de juegos como The Medium, Blair Witch, Layers of Fear u Observer, está a cargo de su desarrollo —tal y como ahora confirmó Gans—.

El reporte previo de VGC agregó que el remake de Silent Hill 2 será exclusivo temporal de las consolas PlayStation. Lo anterior debido a que Sony y Bloober Team firmaron una colaboración de contenido desde el pasado mayo.

Así pues, todo parece indicar que el regreso de Silent Hill estará guiado por el remake de la segunda entrega, que para muchos es considerada como la mejor de toda la saga.

No obstante, es bien sabido que son varios los títulos de Silent Hill en desarrollo. Sin ir más lejos, hace poco más de una semana el Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea del Sur registró Silent Hill: The Short Message, el cual todavía no es anunciado de manera oficial. Se especula que este sería un teaser jugable —al estilo P.T.— de Silent Hill 5.

Por último, aparentemente hay otros proyectos de la franquicia de menor ambición. Uno de ellos sería responsabilidad de Annapurna Interactive, a quienes posiblemente ubicas por ser los creadores de Stray, The Pathless, Journey y Outer Wilds.