Tras años de rumores, tal parece ser que la realidad detrás del supuesto próximo Silent Hill se acerca vertiginosamente. Hoy, según han reportado desde Gematsu, se ha descubierto un supuesto Silent Hill: The Short Message. Este título podría llegar como la próxima y muy esperada iteración de la franquicia de horror.

Según aseguran desde Gematsu, Silent Hill: The Short Message fue revelado a través del Comité de Clasificación y Administración de Juegos en Corea del Sur. A su vez, UNIANA sería la encargada de la publicación del juego. Dicha compañía es bastante reconocida por publicar otros de los títulos desarrollados por Konami en dicho país.

A pesar de la información publicada, se desconocen las plataformas en las que sería lanzado el nuevo título. De hecho, algunos medios auguran que podría tratarse de una recopilación de títulos. Incluso podría ser un nuevo juego para arcades, sector donde UNIANA ha tenido un interés importante en los últimos años.

¿Veremos pronto un juego AAA de Silent Hill?

Desde hace varios años que vienen llegando rumores de un posible Silent Hill para la nueva generación. Después de la cancelación de Silent Hills en 2015, los seguidores de la franquicia se negaron a perder la esperanza. Así, pasamos por varias supuestas filtraciones, desde un posible título desarrollado por Bloober Team, responsables de The Medium, hasta el amplio rumor que vinculaba a Abandoned, de Blue Box.

Otro de los rumores más recientes sostiene que Silent Hill podría recibir un tratamiento parecido al de la saga Resident Evil. De esta forma, Konami estaría pensando en crear remakes de títulos antiguos, como es el caso de Silent Hill 2. La franquicia no tiene un gran pasado con las remasterizaciones de sus clásicos, pero tal vez podrían dar en el blanco si termina siendo cierto.

No obstante, dado que Konami anunció recientemente remasterizaciones de las primeras dos entregas de Suikoden, las esperanzas podrían no perderse del todo. Eso sí, hasta ahora, la filtración de Silent Hill: The Short Message es lo más cercano a algo oficial que hemos tenido en los últimos años.

Konami, por su parte, no ha querido dar declaraciones que confirmen o desmientan ninguno de los rumores. Si todavía tienen interés en continuar con la saga, este es el momento de aprovechar la espera, la sequía y la nostalgia experimentada por los fans de Silent Hill para cosechar un gran éxito.