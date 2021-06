Bloober Team, el estudio responsable de The Medium, unirá fuerzas con Konami para futuros proyectos. Así lo confirmó el equipo a través de un comunicado. La alianza, desde luego, tiene todos los reflectores encima debido a los rumores sobre un nuevo juego de Silent Hill. Recordemos que la franquicia sigue perteneciendo a la distribuidora japonesa. Por otra parte, Bloober Team ya demostró su capacidad con las experiencias de terror en The Medium y The Blair Witch.

Según el estudio, la alianza con Konami conlleva su participación en el desarrollo de "contenidos selectos". Sin embargo, es importante precisar que en ningún momento se refieren a Silent Hill. ¿Entonces por qué tanto alboroto? Según VGC, que suele ser una fuente bastante confiable en la industria de los videojuegos, uno de los proyectos en los que trabajará Bloober Team está relacionado con Silent Hill.

Cabe recordar que la misma fuente adelantó en febrero que Konami estaba interesada en subcontratar a otros estudios para desarrollar nuevos títulos de Silent Hill. Uno de ellos era, precisamente, Bloober Team. Lo más curioso es que Akira Yamaoka, compositor de la banda sonora de Silent Hill, reveló "por error" que estaba trabajando en un proyecto con Bloober "que los fans han estado esperando". ¿Hacen falta más pistas?

"Es un día histórico para mí y la culminación de varios años de nuestro trabajo. El hecho de que una empresa tan reconocida como Konami ha decidido cooperar estratégicamente con Bloober Team significa que también nos hemos unido a los líderes mundiales del gaming y que nos hemos convertido en un socio igualitario para los actores principales de este mercado", expresó Piotr Babieno, presidente de Bloober Team.

Konami, a través de su presidente de entretenimiento digital, también se pronunció sobre el acuerdo. "En la industria del entretenimiento digital, se esperan cambios significativos en el entorno empresarial en el futuro. Esperamos combinar las características y fortalezas de Bloober Team y las nuestras para crear contenidos de alta calidad". No, ninguno de los dos directivos dio pistas sobre Silent Hill.

Ahora bien, esta noticia no necesariamente nos hace olvidar eel caso Blue Box. Aunque todavía no sabemos si Abandoned es realmente un juego de Silent Hill, el reporte de VGC vuelve a mencionar que, aparte de Bloober Team, un estudio japonés de renombre igualmente está involucrado en otro proyecto de la franquicia. Evidentemente, la comunidad tienen en la mira a Kojima Productions, el equipo dirigido por Hideo Kojima.