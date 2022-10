El capítulo ocho de La Casa del Dragón, de HBO Max, mostró lo que será el comienzo de la guerra civil Targaryen. En el que es con toda probabilidad el mejor episodio de la temporada, una confusión de palabras abre un cisma que dividirá a la Casa Real. También, convertirá a Poniente en un escenario en plena confrontación, en el que se librará una batalla que arrasará con buena parte de la dinastía Targaryen. Todo por una escena crucial que tuvo como centro la muerte de Viserys I.

El nuevo episodio de La Casa el Dragón logró entrecruzar las líneas de todos los que ambicionan el Trono de Hierro. Por un lado, los Hightower mostraron su control total sobre lo que ocurre en Desembarco del Rey y las implicaciones que eso tendrá en el futuro. Al otro extremo, la decidida estrategia de Rhaenyra para conservar su derecho a la sucesión. Entre ambas cosas, el deterioro físico total de Viserys I, incapaz de ejercer el poder, al menos de manera directa.

El argumento mostró el pulso por el derecho a la sucesión que sostuvieron la reina y su padre, en contra de los príncipes Rocadragón. Uno que tuvo su momento más crítico cuando el agonizante Viserys afianzó el derecho de Lucerys Velaryon en Marea Alta. Con la muerte de Vaemond Velaryon, la primera gran estrategia contra Rhaenyra de los Hightower pareció conjurada. Mucho más cuando, horas después, todos los Targaryen se sentaron a la mesa y tuvieron un singular momento familiar.

Fractura total en el linaje de fuego de La Casa del Dragón

Es entonces cuando ocurre el suceso que cambiará la historia de la dinastía con sangre de dragón en las venas para siempre. Tras consumir sus últimas energías en dejar claros los asuntos del reino, Viserys cae en una lenta agonía, con la reina Alicent a su lado. En medio de los desvaríos causados por el dolor, el rey comienza a hablar en voz alta sobre su sucesión. Al menos, es la conclusión a la que de inmediato llega Alicent. “Aegon. Su sueño. La canción de hielo y fuego. Es cierto lo que vio en el norte. El príncipe que fue prometido”, balbucea el rey en La Casa del Dragón.

Alicent escucha atenta, confusa e incapaz de entender que se trata de la antigua profecía del Aegon El Conquistador. La misma que Viserys repitió a Rhaenyra la noche en que decidió que la nombraría heredera. De hecho, es evidente que el anciano monarca no sabe que habla con la reina, sino que está convencido que lo hace con su hija.

Dos noches atrás, la princesa acudió a la habitación real para suplicar el apoyo de su padre en la futura reclamación de su derecho. “Me dijiste que era nuestro deber mantener el reino unido contra un enemigo común”, sollozó, angustiada. “Al nombrarme heredero, dividiste el reino. Pensé que lo quería, pero la carga es pesada. Es demasiado pesada”, confesó Rhaenyra. Las palabras de Viserys, ya muy lejos de la lucidez o de reconocer a la persona que lo acompaña, parecen continuar esa conversación.

“El príncipe… para unir el reino contra el frío y la oscuridad. Eres tú. Tú eres la única. La que debes hacer esto”. El monarca, que pierde lucidez por momentos, repite ahora fragmentos de conversaciones pasadas. Pero, para la sorprendida y después decidida Alicent, el punto es claro. Viserys cambió de opinión acerca de la sucesión del reino y lo hizo en favor del hijo mayor de ambos: Aegon.

El último deseo del rey

Para la reina Hightower la cuestión resulta obvia. Su esposo encontró las suficientes fuerzas para expresar su último deseo. Al no conocer la profecía de los Targaryen, sin duda concluye que la estabilidad del Trono de Hierro necesita un príncipe. Que la muerte trajo lucidez a Viserys para comprender las necesidades de los Siete Reinos. No obstante, Alicent no permanece junto al lecho real hasta que, finalmente, Viserys deja entrever que cada palabra ha sido fruto del desvarío. “Mi amor”, murmura Viserys I antes de morir, dejando claro que creyó que conversaba con Aemma durante sus últimos momentos.

Según el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin, la muerte de Viserys es el momento clave que lleva al reino a una guerra total. Alicent oculta la muerte del rey el tiempo suficiente para que Ser Criston Cole asesine a cualquiera que apoye a Rhaenyra.

Por último, y una semana después de la muerte del monarca, se anuncia su deceso y el advenimiento del rey Aegon II Targaryen, que toma el trono. En Rocadragón, la heredera legítima reúne a sus fieles y decide desafiar a Desembarco del rey. La guerra comenzó y, con ella, el declive de la casa Targaryen.