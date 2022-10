El episodio 4 de Andor, titulado "Aldhani", nos mostró una localización de Star Wars que no se había dejado ver desde hace muchísimo tiempo: Coruscant. Quizá recuerdes este planeta por la trilogía de precueles y por ser la sede del majestuoso templo de la Orden Jedi. Ahora, con la serie de Disney+, Coruscant volvió a ser un lugar relevante. Esta vez, eso sí, se encuentra bajo el control del Imperio.

El hecho de regresar a Coruscant implica, también, la posibilidad de ver escenarios más poblados, modernos y ostentosos. A diferencia de otras series de Star Wars en Disney+, la producción de Andor optó por grabar sus escenas en ubicaciones reales. Sin embargo, no esperábamos que una de ellas se filmara en los cuarteles generales de un fabricante icónico para el mundo del motor.

Nos referimos a McLaren. Sí, el McLaren Technology Centre, ubicado en Woking, Inglaterra, se convirtió en el puerto espacial de Coruscant. La secuencia es muy breve, hay que aceptarlo, pero la toma que eligieron los cinematógrafos de la serie es suficiente para reconocer el sitio. Es una que hemos visto en innumerables documentales, reportajes y promocionales del fabricante británico.

Eso sí, con ayuda de los efectos especiales, Andor pudo hacer algunos retoques al McLaren Technology Centre. Al fondo se puede ver un edificio inexistente y, en el lago artificial ubicado al costado de las oficinas, hay una nave espacial. El interior, si bien conserva sus estructuras intactas, agrega algunos elementos tecnológicos, como pantallas. Las personas que recién arriban a Coruscant transitan por un pasillo que McLaren suele usar para exhibir su enorme colección vehículos.

Andor no quiso depender de Stagecraft

Aquí en Hipertextual te hemos hablado más de una vez de Stagecraft, también conocido como The Volume. Me refiero, claro, al alucinante set de filmación de Industrial Light & Magic (propiedad de Lucasfilm) que se apoya en una pantalla LED gigantesca, así como en motor gráfico Unreal Engine, para generar escenarios en tiempo real. La tecnología, desde luego, ha revolucionado los efectos visuales en el cine y la televisión.

Sin embargo, los responsables de Andor no quisieron subirse al tren de Stagecraft. ¿Por qué? Simplemente porque Tony Gilroy, showrunner de la serie, prefiere las técnicas de la vieja escuela. Es decir, grabar en entornos reales. El creativo dijo que su visión sobre Andor no encajaba con la propuesta tecnológica de The Volume, razón por la cual decidieron salir a filmar al exterior.

Este camino, eso sí, tiene sus contras, pues te expones a posibles filtraciones por curiosos tomando fotografías en las inmediaciones del set. De hecho, la propia Andor lo sufrió. La buena noticia es que su colaboración con McLaren no salió a la luz antes de tiempo.