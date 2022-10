Elon Musk ya es el dueño de Twitter, el CEO de Tesla y dentro de poco CEO de la red social, ha entrado como un elefante en una cacharrería. Lo primero que ha hecho es despedir al directo ejecutivo actual y unos cuantos ejecutivos más tras pasearse por las oficinas de Twitter con un lavabo (!!!). Ahora los planes de Musk son los de no contratar un nuevo CEO, sino quedarse él con el puesto.

Lo siguiente que planea hacer, según Bloomberg, es restaurar las cuentas que han sido baneadas permanente, lo que incluye la del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y algunas personalidades bastante polémicas como Andrew Tate, que por cierto no solo está baneado de Twitter, también de todas las redes sociales.

Según el citado medio, Musk tiene la intención de reemplazar a Parag Agrawal, al menos de momento, y mientras adapta Twitter a su estilo de liderazgo y arranca los planes que tiene para la red social. Se espera que el multimillonario sea el director ejecutivo interino.

Vijaya Gadde, Sean Edgett y Ned Segal despedidos de forma fulminante por Elon Musk

Otros de los nombres importantes de Twitter que han dicho adiós tras la llegada de Musk han sido Vijaya Gadde, directora de asuntos legales, políticas y fideicomisos; el director financiero Ned Segal, quien se unió a Twitter en 2017; y Sean Edgett, quien ha sido consejero general en Twitter desde 2012. La cosa ha sido tan rápida que Edgett fue escoltado fuera del edificio por la seguridad de la compañía, según Bloomberg.

En el caso de Vijaya Gadde, su nombre ya sonaba cuando se empezaron a producir los rumores de la compra de Twitter por Elon Musk. De hecho el nuevo dueño ya tuvo algún que otro encontronazo con la directiva: Elon publicó un meme donde se mofaba de Vijaya Gadde, y tras ello, una oleada de fanáticos de Elon inundaron las menciones de Gadde con insultos y bromas machistas. Gadde fue una de las que tomó la decisión de banear a Trump.

Además de los despidos de la cúpula directiva, Elon Musk también tiene la intención de eliminar las prohibiciones permanentes a los usuarios porque el CEO de Tesla no cree en las prohibiciones de por vida. Eso significa que a las personas expulsadas previamente de la plataforma se les puede permitir regresar. No obstante, no está claro si a Trump u otras personalidades se les permitiría volver a Twitter en el corto plazo, todo según fuentes de Bloomberg.