Han pasado casi 10 años desde el lanzamiento de GTA 5 y, a pesar de que las miradas de la industria entera ya están enfocadas en GTA 6, el juego que vio la luz de 2013 sigue generando conversación entre su todavía numerosa comunidad. Esta vez ha sido porque el youtuber DarkViperAU se asignó la tarea de comprobar si es posible completar GTA 5 de manera pacífica. Es decir, sin apenas recurrir a la violencia tan distintiva de la franquicia. El resultado es cuando menos interesante.

Primero hay que decir lo siguiente: si bien es cierto que la mayoría estamos acostumbrados a realizar sus misiones desatando tiros y explosiones por doquier, hay ciertos niveles de GTA 5 que pueden completarse sin disparar un solo proyectil. Sin embargo, DarkViperAU fue más allá.

En aquellas misiones en las que GTA 5 no te obliga a usar un arma de proyectiles, y donde los enfrentamientos son inevitables, el youtuber solo se apoyó en el combate cuerpo a cuerpo. La gran mayoría de las veces a puño limpio, y el resto con armas punzocortantes cuyo daño es débil.

Cabe señalar, eso sí, que en determinados momentos se vio obligado a borrar la existencia de varios NPCs (personajes no jugables) para seguir progresando. Según sus datos, solo eliminó a 96 enemigos durante toda la campaña, de los cuales 66 fueron por enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La cifra, evidentemente, es mínima si consideramos que hay misiones en GTA 5 que se prestan para eliminar a decenas en cuestión de minutos.

Y hablando de tiempo, ¿cuánto le tomó completar GTA 5 en modo pacifista? Exactamente, 1.227 días, que son poco más de 3 años. Para no dejar dudas de su experimento, DarkViperAU grabó hasta 1,000 horas de gameplay distribuidos en 27 vídeos. Sin embargo, el contenido donde resume y explica el proceso dura aproximadamente 40 minutos. Puedes verlo a continuación:

Así pues, queda comprobado que GTA 5 se puede terminar sin hacer uso excesivo de violencia, aunque sacrificando una cantidad considerable de tiempo. Difícilmente será algo que otros jugadores querrán replicar, pero no deja de ser interesante que alguien haya emprendido una aventura "pacifista" en Los Santos.

Vice City, el próximo destino tras GTA 5

A menos que vivas en una cueva, seguramente te enteraste del hackeo que sufrió Rockstar Games, y el cual derivó en la filtración de decenas de vídeos con gameplay de GTA 6. El principal sospechoso del ataque, un adolescente del Reino Unido y supuesto miembro de LAPSUS$, todavía se encuentra retenido en un reformatorio de Londres; a la espera de que la investigación siga progresando.

Si bien en un principio se creía que el hacker tenía el código fuente de una versión preliminar de GTA 6 —amenazó con filtrarlo, de hecho—, Rockstar Games informó que el acceso no autorizado a su red no comprometerá el desarrollo del juego. Gracias a esta declaración, se intuye que el ciberdelincuente estaba mintiendo y no posee tal información.

La filtración confirmó varios detalles sobre GTA 6. Primeramente, que nos llevará de vuelta a una ciudad inspirada en Miami. Es decir, Vice City. Además, habrá dos protagonistas; una mujer de nombre Lucia, y un hombre llamado Jason. Rockstar prefirió mantener silencio sobre el contenido de los vídeos, pero anticipó que "pronto" tendremos noticias de su próximo gran título. Mientras eso sucede, millones seguirán disfrutando de la vertiente en línea de GTA 5.