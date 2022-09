La filtración de GTA 6 será, sin duda, la noticia de mayor repercusión en la industria de los videojuegos durante 2022. Después de que vídeos e imágenes de una versión temprana del juego comenzaron a inundar diversos rincones de internet, Rockstar Games confirmó haber sido víctima de un acceso ilegal a su red y, por ende, la sustracción de archivos confidenciales. Todo el escándalo fue provocado por una sola persona. Un hacker que, aparentemente, está siendo acechado.

Este mismo lunes, poco antes de que Rockstar Games emitiese su primer comunicado, un popular foro de hackers expuso al responsable de la filtración. Según mencionan, se trata de Arion, quien supuestamente es el líder de LAPSUS$. ¿Recuerdas a este grupo de ciberdelincuentes? Recientemente atacaron a empresas como NVIDIA, Samsung, Microsoft, Okta y Mercado Libre. Autoridades británicas lo habían identificado como un adolescente de apenas 16 años que reside en el Reino Unido.

De acuerdo a la información de la BBC, hasta siete miembros de LAPSUS$ de entre 16 y 21 años fueron arrestados a finales de marzo. No obstante, debido a que algunos de ellos no cumplen la mayoría de edad, no recibieron un castigo severo. Entre ellos, por supuesto, se encontraría Arion.

El mencionado foro asegura que el hacker fue liberado el 2 de abril de 2022 y se le prohibió cualquier contacto con internet durante un mes. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en volver a las andadas. Aseguran que su primera gran víctima tras ser liberado fue Uber. Este ataque, de hecho, se produjo apenas la semana anterior.

Curiosamente, el hacker, que en los foros de GTA Forums se hizo llamar "Teapotuberhacker", también hizo mención de su ataque a Uber. Al revelar esta información, pretendía que los miembros de dicha comunidad le tomaran importancia. Lo cierto es que la mayoría no confió en él sino hasta que un usuario se animó a descargar y abrir el archivo compartido. Este contenía más de 90 vídeos de una versión aún en desarrollo de GTA 6. El caos que se desató después ya lo conoces.

Conforme pasaron las horas, fue más evidente que el hacker pretendía beneficiarse económicamente. Afirmó tener el código fuente de GTA 5 y GTA 6, y dijo estar abierto a recibir ofertas de cinco dígitos por el primero. Posteriormente dio a conocer su intención de contactar a Rockstar Games para llegar a un acuerdo, lo cual evitaría filtrar el código de GTA 6 y otro material multimedia que supuestamente tenía en su poder.

Ahora bien, según intuimos por la declaración de Rockstar Games, lo único filtrado han sido los vídeos con gameplay. Es decir, el delincuente no tendría el código fuente de GTA 6 —ni el del título predecesor—.

Al momento de escribir esta publicación, Teapotuberhacker está completamente desaparecido de internet. No volvió a conectarse a GTA Forums y su cuenta de Telegram, donde también estuvo activo en varios canales, ha sido eliminada.

Si la información proporcionada por el foro de hackers es real, entonces las autoridades británicas ya saben con quién están tratando. Puedes estar seguro que la filtración de GTA 6 todavía tiene más capítulos por contar...