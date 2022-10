Tras años siendo analizados y clasificados por anunciantes y agencias de publicidad, buscadores y toda clase de empresas de internet, ha llegado un momento en el que muchos usuarios se han plantado. Ya no quieren que sus hábitos de consumo o de uso de apps o dispositivos corran por ahí como una mercancía por la que muchas empresas pagan cantidades considerables. Datos como el tiempo que pasas en determinadas páginas, qué búsquedas haces, qué dispositivo usas o incluso la ubicación del navegador. Es decir, desde dónde te conectas.

Que las páginas que visitas sepan la ubicación del navegador tienen sus ventajas. Para empezar, que se muestre en tu idioma. O si se trata de una tienda, que muestre productos que puedes recibir allí donde vives. O ver contenido que te interese a ti y no a alguien que vive en Laos o en Connecticut. Pero tiene sus contras, como que te impidan acceder a cierto contenido, la información mostrada esté alterada en función de dónde estés o, directamente, que sepan desde dónde te conectas a internet.

De ahí la popularidad de herramientas como los servidores VPN. Su principal baza es que le dicen a internet que estás en otro lugar distinto a la ubicación del navegador que estás usando. Una manera práctica de mantener tu privacidad a salvo. Pero los navegadores más populares tienen diferentes maneras de engañar sobre tu ubicación real. Veamos cómo podemos llevarlo a cabo con Google Chrome, Mozilla Firefox y Opera.

Cambia la ubicación en Google Chrome

Hoy en día, navegadores como Google Chrome integran en su código la posibilidad de saber dónde te encuentras. Aproximadamente. Pero la ubicación es muy certera, ya que obtienen la información de tu dirección IP, de tu proveedor de internet o simplemente de las conexiones WiFi que utilice tu ordenador. Como decía antes, tiene sus ventajas prácticas pero también sus inconvenientes a nivel de privacidad o de acceso a determinado contenido.

En Google Chrome, podemos desactivar la posibilidad de que se sepa la ubicación del navegador. Para ello tendremos que acudir a las opciones de Chrome para los desarrolladores. Encontrarás las Herramientas para desarrolladores en Ver > Desarrollador. También puedes activar estas herramientas con la combinación de teclas Control + Mayúsculas + i, si estás en Windows, o con la combinación ALT + Comando + i si usas un Mac.

Las herramientas para desarrolladores se abren en forma de paneles para que veas información adicional sobre una página web y su contenido. La parte que nos interesa la encontrarás en Consola. Pulsamos esa pestaña y luego el menú desplegable en el que aparecen tres puntos verticales. Si lo pulsas, aparecerá una lista de opciones. Nos interesa la opción Sensores.

Se abrirá una nueva pestaña, Sensores. Ahí verás Location o Ubicación. A través del menú desplegable podrás cambiar la ubicación del navegador. Puedes elegir una ciudad o directamente unos parámetros de latitud y longitud. O una zona de tiempo. Vamos, que puedes jugar con esas opciones hasta encontrar la más adecuada. La finalidad de esta función es realizar pruebas de desarrollo, pero en la práctica nos servirá para engañar o disfrazar la ubicación del navegador, es decir, desde dónde nos conectamos.

Una alternativa que no requiere que hagas nada si quieres seguir usando Google Chrome pero con más privacidad, es empleando una alternativa como Brave. Se trata de un navegador web basado en Chrome pero que impide por defecto que una página web sepa la ubicación de tu navegador. Otros navegadores basados en Chrome son Vivaldi, Microsoft Edge, Epic Privacy Browser o Comodo Dragon. Aunque estos navegadores tienen sus propias personalizaciones, en casi todo ellos deberías poder hacer los mismos cambios con el cambio de ubicación del navegador.

La ubicación del navegador en Firefox

Si eres más de Firefox, el navegador que logró vencer a Internet Explorer y que sigue luchando por ser un navegador que defiende la privacidad del usuario, que sepas que también puedes hacer cambios para disfrazar o desactivar la ubicación del navegador mientras navegas. Básicamente se trata de decirle a Firefox que no muestre o comparta la información relacionada con nuestra ubicación geográfica.

Por defecto, Firefox ya procura no difundir esa información con las páginas que visitas. Es más, cuando entras en una página y ésta quiere saber la ubicación del navegador, verás un mensaje indicándolo. Tú puedes decirle de acuerdo o mejor no. Y en Configuración > Permisos podrás ver qué permisos das a las páginas para saber tu ubicación u otros datos. También puedes bloquear directamente páginas para que no pregunten. Pero vamos a añadir un plus de privacidad.

Para hacer esto posible tendremos que acudir al menú de configuración de Mozilla Firefox. No al habitual. Me refiero al que encontrarás si escribes about:config en la barra de direcciones. Ahí hay multitud de opciones que no deberías tocar si no sabes lo que haces pero que sirven para personalizar el navegador de maneras que no puedes desde el menú público de Firefox.

Una vez en about:config vamos a buscar una opción concreta llamada geo.enabled. Para buscarla, utiliza el campo de búsqueda que verás en el menú de configuración que hemos abierto. Es posible que aparezca un mensaje indicándote que tocar eso tiene sus riesgos. Como sabemos lo que vamos a hacer, acepta el mensaje. Cuando aparezca geo.enabled, verás que por defecto tiene el valor true. Pulsa encima y cámbialo por false.

Cambia la ubicación en Opera

Opera está basado actualmente en Google Chrome. Más concretamente en Chromium. Por lo que, en principio, el truco que vimos arriba para Chrome sirve para Opera. Pero en Opera tenemos una herramienta más práctica si queremos ocultar o cambiar la ubicación del navegador de cara a las páginas que visitamos. Se trata de una VPN gratuita e integrada en Opera y que permite elegir distintas ubicaciones.

Para usar la VPN de Opera solo tienes que activarla desde la propia ventana de la VPN. Antes teníamos que activarla previamente desde la Configuración de Opera, pero si tienes la versión más reciente, ya no es necesario. Simplemente pulsa en el icono VPN de la barra de direcciones. Por defecto dirá que no estamos protegidos. Pulsa en el botón gigante de encendido y pasará de gris a azul.

La VPN de Opera se encarga de conectarnos a un servidor óptimo. Es decir, uno que impida conocer la ubicación del navegador pero, al mismo tiempo, que no nos impida navegar por internet a una velocidad aceptable. De todas formas, puedes cambiar de servidor pulsando en Ubicación óptima y seleccionando una de las opciones disponibles. La versión gratuita de la VPN de Opera permite elegir entre tres continentes: América, Asia y Europa. Si necesitas ubicarte en lugares concretos, puedes suscribirte a la versión de pago, Opera VPN Pro.