¿Quién es el nuevo Black Panther? La pregunta no ha dejado de obsesionar a los fanáticos desde que se mostró el primer tráiler de la película Black Panther: Wanda Forever. En especial, porque mostró de manera parcial lo que parece ser el perfil de un cuerpo femenino enfundado en el conocido traje del superhéroe. ¿Eso quiere decir que Shuri (Letitia Wright) terminó por heredar la indumentaria que llevó su fallecido hermano? Parece ser la respuesta más sencilla y directa. No obstante, en el mundo creado por Marvel alrededor del ficticio país, las cosas son más complejas.

En especial, después de la muerte de T’Challa, que reconfiguró la estructura de poder en Wakanda. Al menos, esa parece ser la situación de la futura película. Ryan Coogler, que debió reescribir el guion de la secuela de Black Panther tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, se encontró con un dilema emocional. El de relatar lo que ocurrió en un país que perdió a su líder justo después del traumático suceso del chasquido de Thanos y el posterior blip. Según trascendió, los eventos de la historia transcurren un año después de la muerte del rey y muestran cómo el país afrontó su pérdida.

Lo que incluye la del posible heredero o heredera del traje de Black Panther. Hasta ahora, todo parecía indicar que Shuri, la siguiente en sucesión, continuaría con el cargo y la investidura. De hecho, en el cómic, Shuri asume la identidad del clásico personaje durante algunos meses. No obstante, al final, su hermano retoma su papel y su investidura como héroe titular de la historia.

Pero en Black Panther: Wakanda Forever la situación será aún más complicada. La muerte de T’Challa (sin esposa o heredero) apunta a la posibilidad de que la responsabilidad recaiga en su hermana. No obstante, el guion parece moverse en terrenos distintos. En especial, después de los sucesivos problemas que Letitia Wright atravesó durante la filmación de la película. De hecho, hay comentarios de que su papel fue reducido en beneficio de Winston Duke como líder visible de Wakanda.

Además, en varios de los avances puede verse arder al jardín de Heart-Shaped Herb que brinda su poder a Black Panther. ¿Podría tratarse del anuncio de que las tradiciones esenciales del país están a punto de romperse? Lo cierto es que el único indicio real sobre la posible sucesora de T’Challa son las escenas en que puede verse a la figura enfundada en el traje. ¿De quién se trata? Por ahora, existen tres posibilidades.

Shuri (la heredera de Black Panther)

Durante las primeras semanas de filmación de Black Panther: Wakanda Forever, no había dudas de que Shuri sería la sucesora del traje del héroe. Pero las polémicas declaraciones de la actriz Letitia Wright sobre la aplicación de vacunas y sus diversos problemas fuera del set pusieron en duda dicha posibilidad. A medida que la producción avanzó, se rumoreó, incluso, que su papel había sido reducido. En cualquier caso, no era tan relevante como podría suponerse. Lo que hizo preguntarse a los fanáticos qué ocurriría entonces con el traje de Black Panther.

Se trata de un dilema complicado. Según el cómic, Shuri llega a tomar el manto en una época especialmente dura para Wakanda. T’Challa se encuentra comatoso y su esposa, Ororo, brinda a la hermana del rey la responsabilidad de las garras. Pero su comportamiento arrogante y su rencor hacia su hermano hacen que la Diosa Pantera no le brinde sus poderes. Con todo, finalmente viste el traje y logra enfrentarse a La Camarilla, el consejo de villanos que asediaban al país, y triunfar.

¿Ocurrirá algo semejante en Black Panther: Wakanda Forever? Hasta ahora, trascendió que el argumento englobará los ataques que sufre Wakanda tras la muerte del rey. Lo cual sugiere que la sucesión — que se decide en lucha y con las tribus como testigo — no ha ocurrido. Al menos, que la nación se encuentra desprotegida y sin un líder claro. De hecho, en los avances puede verse a Ramonda ejerciendo el papel del rey. Lo cual, con toda probabilidad, hizo durante los cinco años posteriores al chasquido.

Así que es probable que Shuri no sea la elección inmediata para el traje de Black Panther. Que todavía no se haya decidido su cargo y que siga considerándose — como se mostró en la primera película — muy joven para una responsabilidad semejante.

Por otro lado, Shuri es el símbolo del poder tecnológico en Wakanda, lo que le brindaría también una responsabilidad añadida. ¿Podría ser esa doble vertiente del poder lo que ejerce un obstáculo para que lleve el traje? Por el contrario, ¿podría ser la razón decisiva para que lo hiciera? No hay mayores indicios del tema, lo que hace que el papel de la hermana del rey todavía sea confuso.

Nakia (espía y especialista en fuerza militar)

La Nakia de Lupita Nyong’o podría ser una opción ideal para portar las garras de Black Panther. Como parte de la tribu del Río y, además, del grupo denominado Perros de la Guerra, su conocimiento sobre el país y el mundo militar es amplio. Pero, por si eso no fuera suficiente, su integridad y amor a Wakanda quedaron por completo demostrados en la primera película. Un requisito fundamental para ser digna del traje de Black Panther.

Por supuesto, el mayor inconveniente de Nakia es que no forma parte de la línea de sucesión real. Ahora bien, sin ningún tipo de indicio con respecto a lo que narrará el argumento de la película, la pregunta está clara. ¿Podría haberse adecuado la historia del cómic al argumento en pantalla? Eso incluiría una boda real o, al menos, un compromiso con Nakia, lo que la haría entrar en la sucesión al trono. En el cómic, la esposa de T’Challa es Ororo/Tormenta y cumple un papel activo. Tanto como para nombrar al siguiente Black Panther mientras el rey se encuentra en coma.

En la historia cinematográfica de Black Panther, apenas se dejó entrever que Nakia y T’Challa vivían un acercamiento. Pero luego ocurrió el chasquido de Thanos y, cinco años después, el blip. Según lo que explicó Ryan Coogler, la acción de la secuela transcurre un año después al regreso de los desaparecidos por el genocidio del titán loco. Para entonces, el reino sufre los rigores de la muerte de T’Challa. ¿Se dio la ocasión de un matrimonio real?

No parece probable que algo de semejante envergadura haya ocurrido en tan poco tiempo. Mucho menos, tras un suceso mayor como el blip. De modo que es probable que Nakia solo sea parte del círculo de confianza del trono. ¿Un motivo suficiente para llevar el traje? Podría serlo en caso de una emergencia. ¿Es lo que veremos en pantalla?

Okoye

La General en funciones — al menos, por lo visto en los avances de la película — de Las Dora Milaje podría ser una opción para el nuevo Black Panther. El personaje tiene una importancia capital dentro de la trama de la primera incursión cinematográfica del héroe. Una que se extendió a las diversas apariciones del reino de Wakanda en el cine. Incluso tuvo un pequeño cameo en uno de los capítulos de la serie animada ¿Qué pasaría sí…?

No obstante, la cabeza militar de Wakanda podría tener objeciones sobre aceptar el traje de un rey al que protegió hasta, presumiblemente, su muerte. No solo no pertenece a la familia real, sino que, además, tiene una responsabilidad muy concreta como líder estratégica del país. Coogler ha insinuado que Wakanda se verá asediada por ataques externos después de la muerte de T’Challa. Por lo que es poco probable Okoye deje de lado su responsabilidad inmediata con el país.

Mucho más cuando es notorio que la General se mantuvo activa y en condiciones de defensa durante los críticos años posteriores al chasquido. ¿Abandonará su cargo por otro, incluso el de Black Panther? La lealtad de Okoye a Wakanda es total. Tanto como para que su prioridad sea mantener un ejército ordenado ante cualquier ataque. Incluso aplacando divisiones internas en medio de la crisis. Así que, es poco probable que asuma el traje de Black Panther, a menos que la responsabilidad resulte inevitable.