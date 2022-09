Tumblr, la plataforma que definió una generación gracias a los memes y contenido para adultos, está de nuevo en los reflectores. Tras ser adquirida por Automattic en 2019, la empresa propietaria de WordPress, algunos no pierden la esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Lamentablemente para ellos, Automattic no tiene intención de volver atrás y dejó claro que el porno no regresará a Tumblr.

En una entrada en su blog, Matt Mullenweg, CEO de Automattic y cofundador de WordPress, explicó por qué el contenido para adultos no tiene cabida en la estrategia actual. Mullenweg reconoce que la política de permitir el porno ayudó a crear un nicho dentro de Tumblr. No obstante, los tiempos cambian, y es imposible tener una plataforma de internet con reglas de porno casual como ocurría en 2007.

El CEO de Automattic menciona que si bien trabajan por ser más abiertos, la realidad es que es muy complejo monetizar un Tumblr como el de antaño. De entrada, las compañías de tarjetas de crédito están en contra de la pornografía. Mullenweg pone como ejemplo a Mastercard, quien hace un año cambió las reglas y junto a Visa cortaron relaciones con PornHub.

Probablemente hayas escuchado que Pornhub ya no puede aceptar tarjetas de crédito. [...] Cualquiera que sea la criptoutopía que pueda surgir en las próximas décadas, hoy, si estás bloqueado de los bancos, el procesamiento de tarjetas de crédito y los servicios financieros, estás bloqueado de la economía moderna. Matt Mullenweg

"Apple y Google están en contra de la pornografía"

Matt menciona otro tema importante, y es que las tiendas de aplicaciones como Apple o Google están en contra de la pornografía. "Apple tiene sus propias reglas sobre lo que está permitido en su App Store, y la interpretación de esas reglas puede variar dependiendo de quién esté revisando tu aplicación en un día determinado", dijo.

El cofundador de WordPress va más allá y menciona que si Apple prohibiera Tumblr en la App Store, tendrían que cerrar el servicio. Los de Cupertino ya lo hicieron en 2018 debido a la detección de pornografía infantil en el sitio. Un fallo en los algoritmos de clasificación derivaron en una suspensión de la tienda de aplicaciones que se tradujo en la pérdida de 30% del tráfico ese año.

En consecuencia, Tumblr prohibió el contenido para adultos a finales de 2018 en una decisión que molestó a la mayoría de sus usuarios. Imágenes, videos, gifs y todo tipo de material explícito se bloquearon y se implementó un sistema para clasificar los contenidos nuevos. Jeff D’Onofrio, fundador y responsable en ese tiempo de la plataforma, sugirió a quienes no estuvieran de acuerdo que buscaran otros sitios en internet para hacerlo.

Tumblr no tiene la capacidad para verificar el contenido para adultos

Si bien la decisión significó el punto de quiebre de una plataforma que venía en caída libre, Tumblr nunca tuvo los recursos para clasificar el contenido. El algoritmo que implementaron era tan malo que clasificaba como material para adultos cualquier imagen, incluidas algunas obras de arte.

Matt Mullenweg menciona que el auge de los smartphones significa que todos tienen una cámara para capturar imágenes y video. No solo es imposible asegurar que todo el contenido que se publica en Tumblr sea consensuado, sino que la empresa no tiene los recursos para verificar cada publicación que se haga en la plataforma.

Si deseas iniciar una red social para adultos en 2022, debe ser solo web en iOS y hacer sideload en Android, recibir pagos en criptomonedas, tener una forma de convertir cripto para operaciones comerciales sin ser bloqueado, hacer un montón de trabajo en verificación de edad e identidad y conformidad para que no vaya a la cárcel, proteger la identidad de sus usuarios y hacer mucho dinero. Matt Mullenweg, CEO de Automattic y cofundador de WordPress

Devolver el contenido para adultos sería un golpe mortal para la Tumblr, tomando en cuenta los puntos anteriores. Mullenweg dice que el 40 % de las suscripciones y el 85% de las visitas provienen de los dispositivos móviles. A eso se suma que la mayoría de ingresos de Automattic provienen de personas que pagan sus servicios con tarjetas de crédito.

"Si perdiéramos la capacidad de procesar tarjetas de crédito, no solo sería una amenaza para Tumblr, sino también para las más de 2000 personas que trabajan en Automattic en todos nuestros productos", dijo el directivo.