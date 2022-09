Durante la pasada edición del D23, el Universo Cinematográfico de Marvel presentó distintas novedades. Una de las relevantes, y que quizá pudo pasar desapercibida por el gran público, fue la confirmación de El Líder como el villano de Capitán América: New World Order. Se trata de un personaje que ya tiene un breve recorrido por la narrativa, tras aparecer en El Increíble Hulk.

Capitán América: New World Order será la cuarta película inspirada en el personaje. Aunque con un cambio no menor en relación con las anteriores: Steve Rogers ya no es el portador del escudo. Sam Wilson, quien llevara el manto de Falcon hasta hace poco, cambió de rol durante la serie Falcon y el Soldado de Invierno. Esto es algo más que una sucesión amigable.

La llegada de Sam Wilson –interpretado por Anthony Mackie– al traje de Capitán América es una decisión con un fondo político, además de una pensada para dar continuidad a un personaje clave dentro de los cómics y el Universo Cinematográfico de Marvel. La transición entre Steve Rogers y Wilson se produjo en un contexto en el que, dentro de Estados Unidos, la discusión racial y la violencia policial estaban en uno de sus picos más altos de los últimos años. Aún no está claro si El Líder tendrá relación con algún conflicto político dentro del relato. Sin embargo, hay algunas pistas sobre el personaje dentro de los cómics.

La historia de El Líder en Marvel Comics

El debut de este personaje dentro de los cómics se produjo en Tales to Astonish, volumen 62, bajo la autoría de Stan Lee y el dibujo de Steve Ditko. Fue presentado como un enemigo de Hulk. Su pulso con este personaje es una de sus principales características desde 1964, cuando fue editado el título referido. Bajo ese alter ego se esconde el nombre de Samuel Sterns.

Este personaje se expuso a la radiación gamma cuando trabajó como conserje en la ciudad de Boise, perteneciente al estado de Idaho. ¿Qué efectos produjo en él esta exposición? Como Hulk, su piel se hizo verde, pero también desarrolló una inteligencia superior a la del resto. Este último detalle es clave en su búsqueda megalómana, nombrándose a sí mismo como El Líder en Marvel y comenzando una agenda criminal.

Su transformación continúa de forma progresiva. El cambio más importante, en relación con su físico, es que su cráneo se hace cada vez más grande. Esto es uno de sus aspectos más simbólicos dentro de los cómics. Cuando Hulk se entera de sus avances criminales, toma partida y, en un primer momento, lo frena. Luego, en otras historias, vuelven a coincidir.

El actor que interpretará a El Líder

Tim Blake Nelson es el actor elegido para interpretar a El Líder de Marvel. De nuevo. Aunque su nombre no esté asociado de forma frecuente con el Universo Cinematográfico de Marvel, ya formó parte de él al debutar en El Increíble Hulk, estrenada en el 2008. En retrospectiva, esa producción podría interpretarse como su historia de origen y quizá se haga alguna referencia a ella durante la próxima película.

Es parte de una política dentro del Universo Cinematográfico de Marvel orientada, en el caso de algunas historias, a rescatar a personajes que fueron presentados con anterioridad o a los que ya se hizo alguna referencia. Un ejemplo de esto puede ser el guiño a El Mandarín que se produjo dentro de la saga de Iron Man, aunque el verdadero no llegara a la pantalla hasta Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

¿Hulk aparecerá en Capitán América: New World Order?

Teniendo en cuenta la historia de origen en los cómics y la que fue presentada dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, es válido sospechar que Hulk podría hacer una aparición en la cuarta película de la saga, protagonizada por Steve Rogers hasta esta cuarta entrega. Sin embargo, por el momento no hay una referencia directa para intuir que esto sucederá, como sí ocurrió en el caso de Sabra.

Capitán América: New World Order se estrenará el 3 de mayo de 2024. A más de un año de su lanzamiento, aún quedan muchas historias por descubrir dentro de un relato que cada vez es más amplio. Al ser una adaptación, y no una réplica exacta de lo contado en los cómics, las posibilidades en la pantalla grande son casi infinitas.