Gracias a la portabilidad de juegos de iPhone y iPad a Mac, el catálogo de juegos para macOS ha aumentado exponencialmente. Pero Windows sigue teniendo muchos más juegos en su haber. Solo hay que mirar Steam para comprobar la diferencia entre ambas plataformas. Con suerte, tenemos varias soluciones al eterno problema de instalar juegos de Windows en Mac. Como Porting Kit, de la que hablaremos en este artículo.

Mientras los desarrolladores adaptan sus títulos a los Mac con procesadores Apple Silicon (M1, M2 y en adelante), podemos hacer varias cosas. Si tu Mac es Intel, puedes hacer una instalación paralela con Windows. También puedes usar soluciones a medio camino como Parallels o CrossOver. U otras gratuitas como PlayOnMac. En este artículo repasé hace tiempo todas las opciones posibles.

Precisamente, Wine ha hecho mucho para ejecutar juegos de Windows en Mac y en Linux. Este software de código libre emula partes de Windows para así usar aplicaciones y juegos sin necesidad de instalar Windows. Sin embargo, los juegos se le resistían. Pero ha ido mejorando y hoy en día soporta muchos títulos de ayer y hoy. Y como es de código abierto, se puede adaptar para crear nuevas herramientas, como PlayOnMac o Porting Kit.

Un asistente que instala el juego que elijas

Decía que Wine ha hecho posible instalar y abrir aplicaciones y juegos de Windows en Linux y en macOS. Pero para que determinados juegos funcionen, hay que ir con cuidado. En la actualidad, los juegos no vienen solos. Durante la instalación te piden controladores y drivers, actualizaciones y aplicaciones complementarias que, en ocasiones instala Windows. O no. Eso sin contar que, al abrir el juego, tienes que configurarlo bien para aprovechar tu tarjeta gráfica o para que el comportamiento del juego sea el adecuado. Si esto es así en Windows, a través de Wine es peor.

De ahí que desarrolladores sin ánimo de lucro desarrollen aplicaciones que facilitan esta tarea. De Wine han salido herramientas como Wineskin, WineBottler o la que mencioné antes, PlayOnMac. Y una de las más prometedoras es Porting Kit.

Lo es por su cuidado diseño, que emula una tienda de aplicaciones como Steam. Y, precisamente, facilita la instalación de juegos de Steam que no están disponibles para macOS. No es una alternativa a Proton, el proyecto de Steam para portar juegos de Windows. Pero el resultado es el mismo. Permitir que cualquiera, sin conocimientos técnicos, instale juegos de Windows en su Mac.

La lista de juegos compatibles es variada e incluye títulos como Age of Empires Definitive Edition (2018) y sus secuelas remasterizadas de 2019 y 2020, Hitman III (2021), The Elder Scrolls V - Skyrim Special Edition (2016) y otros más clásicos como Sim City 4 Deluxe Edition (2003), Diablo (1996) o Fallout - New Vegas (2010). Puedes buscar directamente en su base de datos y filtrar por género u ordenar los títulos por orden alfabético, popularidad o para ver primero los más recientes en ser incorporados a esta aplicación.

Una ayuda para jugadores de Windows en Mac

Por si acaso, hay que dejar claro que Porting Kit no ofrece los juegos gratuitamente. Se trata de facilitarte la tarea de instalar juegos de Windows en Mac. Pero para instalarlos necesitarás haberlos comprado previamente. En su catálogo hay juegos de ayer y hoy disponibles para comprar en GOG o en Steam. Pero también en tiendas de distribuidoras como Uplay, Origin o Battlenet. Una manera de asegurarse de que todo irá bien al instalar el juego. O, en ocasiones, no hay otra salida ya que el juego te obliga a ello.

La clave de esta aplicación es que te ayuda durante el proceso de instalación. Y si es necesario, te guía en la instalación previa de Steam en su versión para Windows y luego se encarga de instalar complementos y otros añadidos que harán que todo vaya bien. A diferencia de Wine y otros derivados en los que tienes que ser tú quien, manualmente, haga esos últimos ajustes. Retoques que te pueden llevar semanas hacer o descubrir.

Es ahí donde Porting Kit destaca sobre los demás. Buscas el juego que quieres jugar en su página, compruebas que cumples los requisitos y, finalmente, lanzas el asistente desde la propia aplicación instalada en tu Mac. Una de las maneras más fáciles de instalar juegos de Windows en Mac. Es más. En su ficha técnica verás recomendaciones y advertencias para que no te encuentres sorpresas cuando abras el juego por primera vez. En especial en lo que tiene que ver con rendimiento gráfico, controles y mandos externos, etc.

La principal queja que se le puede hacer es que le faltan juegos. Pero es el mismo problema que tiene la plataforma macOS per sé. Sin embargo, las cosas están cambiando poco a poco. De manera oficial, Apple está apostando por potenciar la jugabilidad en los nuevos Mac gracias a sus procesadores propios. El siguiente paso será que los creadores de juegos porten sus grandes juegos a macOS. Y de manera no oficial, tenemos la suerte de contar con soluciones intermedias como Porting Kit para jugar de nuevo a títulos antiguos o para jugar a otros más recientes sin tener que comprar un PC con Windows.