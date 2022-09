Cuando Apple presentó su nueva familia de iPhone 14 al mundo, confirmó que dicha generación se despediría de las tarjetas SIM físicas, inicialmente en las terminales que se venden en Estados Unidos. Así, daban el paso a la versión digital, las eSIM. A diferencia de cuando Apple se deshizo del jack de 3.5 mm, en esta ocasión no hubo una explicación detrás, o al menos no una que justificara un cambio tan drástico al ojo público. Hoy, tras el primer desmontaje de un iPhone 14 Pro Max, se confirma que esta decisión podría estar accionada por el capricho de los de Cupertino.

Un vídeo publicado por el canal de YouTube PBKreviews se ha dedicado a desmontar un iPhone 14 Pro Max. Además de revelar un montón de detalles y secretos del dispositivo, también confirmó que Apple no está utilizando el espacio extra conseguido tras retirar la bandeja para la SIM.

Para llevar a cabo su vídeo del desmontaje, el youtuber se hizo con una versión estadounidense del iPhone 14 Pro Max. Recordemos que las variantes fabricadas en el país americano han sido las elegidas para deshacerse de las tarjetas SIM físicas. El resto del mundo, por su parte, puede seguir disfrutando de esta función.

Apple ha rellenado esta zona de su iPhone 14 Pro Max con plástico

Así como lo lees. El espacio dejado por la ausencia de tarjeta SIM física no ha sido aprovechado por Apple de ninguna forma real. De hecho, los de Cupertino no han encontrado otra solución más que rellenar el espacio con un trozo de plástico. De esta forma, a zona no queda totalmente vacía, pero simplemente no se aprovecha para componentes o funciones nuevas.

En un principio, el vídeo aseguraba que esta zona estaba siendo utilizada por un módulo que permitiría la comunicación satelital en el iPhone 14 y 14 Pro. No obstante, después de una revisión, el comentario se eliminó.

¿Por qué Apple no ha ocupado este espacio con nada? La mayor probabilidad es la simplificación de la producción de los iPhone 14 y 14 Pro. A gran escala conviene diseñar los modelos de la manera más parecida posible. Así, los planos de las versiones estadounidenses tendrían que parecerse a la del resto de modelos, elemento que limita el aprovechamiento de este espacio.

Foto: Hipertextual

Recordemos: aquellas personas que hayan comprado el iPhone 14 o 14 Pro fuera de Estados Unidos recibirán una terminal que sí tiene la bandeja para insertar una SIM física. ¿El motivo? Probablemente Apple ha negociado un sistema de activación y transferencia de eSIM mucho más simple, pero únicamente con operadoras en Estados Unidos.

De esta forma, si Apple quiere sacarle provecho a dicha zona, primero tendría que ejecutar la decisión a nivel internacional. ¿Lo harán en algún punto? Todavía es muy temprano para decirlo, pero es probable que los de Cupertino tengan intenciones de llevar este plan a un terreno global. Esto podría dificultarse un poco, no obstante, dado que la tarjeta SIM es la forma de conexión móvil más popular en la actualidad. Forzar la adopción de las eSIM no será una tarea fácil, sobre todo en países en desarrollo.