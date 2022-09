Si no surge ningún inconveniente inesperado, a finales de este año podremos disfrutar Warzone 2, la nueva generación de uno de los battle royale más populares del momento. Aunque los detalles oficiales del mismo son escasos, diversas filtraciones nos han adelantado algunas de sus principales novedades. Hoy te traemos nueva información del juego, incluyendo lo que puedes esperar de su nuevo mapa.

Después de Verdansk y un cuestionable Caldera, Warzone 2 nos llevará a un mapa completamente nuevo. En el pasado reciente, supimos que la intención de Infinity Ward era agregar puntos de interés basados en escenarios emblemáticos de la saga; muchos de los cuales, supuestamente, también estarán disponibles en el multijugador de Call Of Duty: Modern Warfare 2.

De acuerdo a la información del leaker Metaphor, cuyas filtraciones sobre Call of Duty suelen ser fiables, el mapa de Warzone 2 sí tendrá zonas ampliamente conocidas por los fans de la franquicia. Entre ellas se encuentra "Highrise", un mapa muy popular que destacaba por su jugabilidad vertical y acción intensa. El filtrador menciona, además, que los jugadores podrán usar el helicóptero ubicado en este edificio.

Highrise en 'Modern Warfare 2'

Más allá del escenario, Metaphor aporta otros detalles interesantes relacionados con el gameplay de Warzone 2. Por ejemplo, asegura que en el mapa habrá NPCs cuya presencia será aleatoria. Intuimos, por supuesto, que se trata de personajes no jugables que se involucrarán en los enfrentamientos, de lo contrario no tendría mucho sentido integrarlos.

Asimismo, señala que será posible saquear contenedores completos, lo cual influye en la siguiente novedad. Supuestamente, habrá mochilas de carga de diferentes capacidades, por los que los jugadores deberían buscar aquellas de mayor capacidad si no quieren ir justos de recursos y armas. La duda que surge en este punto es: ¿existirá la posibilidad de llevar más dos armas principales en Warzone 2? Sería interesante, sin duda.

También se habla de que Warzone 2, en lugar de tener una nube de gas venenoso para limitar la extensión del mapa, tendrá simplemente una tormenta de polvo. Respecto a los vehículos, sus neumáticos pueden desprenderse tras ser atacados. Para finalizar, Infinity Ward planea agregar nuevos contratos para darle mayor variedad a la experiencia jugable.

No se descarta que Infinity Ward presente Warzone 2 el próximo 15 de septiembre, día en que revelarán todo lo relacionado al multijugador de Call Of Duty: Modern Warfare 2. Sobre este último, por cierto, igualmente se rumora el regreso de mapas icónicos como "Estate", "Terminal", "Favela", "Highrise", "Afghan" o "Quarry". No obstante, llegarían durante el segundo año del juego como contenido descargable, ya que el estudio de California primero quiere darle protagonismo a los nuevos escenarios.

Recuerda que la próxima semana también podrás disfrutar la beta de Modern Warfare 2, siempre y cuando lo hayas reservado en su versión digital. Los usuarios de Xbox y PC, por su parte, podrán hacer lo propio del 22 al 26 del mismo mes.