La NASA esta noche pondrá en marcha su propio Armageddon. Vale, no hay perforadores de pozos ni bombas nucleares, pero el caso es que intentarán por primera vez desviar la trayectoria de un asteroide. Este no es un peligro para el planeta, pero los ensayos es mejor no hacerlos bajo presión. Y precisamente ese es el objetivo de la misión DART. Ensayar y aprender cómo hacerlo, para tener las armas preparadas cuando llegue la hora de la verdad.

La nave se lanzó el pasado 24 de noviembre de 2021 con rumbo a Didymos y Dimorphos, un par de asteroides de 780 y 160 metros de diámetro respectivamente, que se encuentran a 11 millones de kilómetros de nuestro planeta.

El objetivo principal de DART es el más pequeño, aunque Didymos también jugará un papel muy importante en el experimento. Se espera que el impacto tenga lugar alrededor de las 23:15 UTC. Es decir, a las 01:15, hora peninsular española y las 18:15 en México. Aunque la retransmisión comenzará un poco antes y podremos verlo todo en directo.

¿Qué peligro supone el impacto de un asteroide?

El impacto de un asteroide es un peligro real que los científicos se toman muy en serio. Por eso, hay una monitorización continua de lo que se conoce como objetos cercanos a la Tierra (NEO por sus siglas en inglés). El objetivo es observar sus órbitas y predecir la probabilidad que tienen de impactar con nuestro planeta. Así, los que resultan tener una probabilidad más alta, se observan de una forma más exhaustiva.

¿Pero qué pasa si la probabilidad se va haciendo cada vez mayor convirtiéndose en un peligro real? Según ha explicado en un artículo para The Conversation el profesor de radioastronomía Steven Tingay, “un asteroide de 25 metros de diámetro podría producir lesiones por una explosión de ráfaga de aire si golpea la atmósfera sobre un área poblada”.

Se calcula que puede haber unos 5 millones de objetos con estas características en el sistema solar. Pero solo se ha descubierto el 0’4% aproximadamente. Si ascendemos a las dimensiones de Dimorphos, las bajas serían muy importantes.

El impacto es poco probable, pero ahí está la posibilidad. Por eso, hay que buscar soluciones. A día de hoy, lo único que se podría hacer es evacuar la zona del impacto. De hecho, incluso con otras alternativas, si se descubriese el objeto cuando ya estuviese demasiado cerca, la solución seguiría siendo esa. Ahora bien, si está dentro de ese porcentaje que ya se ha detectado, se podrían programar soluciones más ingeniosas. Una de ellas sería desviar la trayectoria del asteroide haciendo chocar contra él otro objeto. Esto es algo que no se ha hecho nunca y ahí es donde entra en juego DART.

NASA

DART: Una misión de película

DART es una nave de 500 kilogramos, diseñada para impactar contra un asteroide en el punto justo y con la fuerza adecuada para desviar su trayectoria.

Para su ensayo, se ha escogido a Dimorphos por dos motivos. Por un lado, porque no hay posibilidad de que los fragmentos del impacto supongan un riesgo para la Tierra, por muy mal que vaya. Y, por otro, porque al ser un sistema binario, de dos asteroides, se puede saber con más exactitud cómo se ha afectado la trayectoria al observar los cambios en la reflexión de la luz solar sobre ellos. Dado que orbitan entre sí, en ciclos de 12 horas, el cambio de trayectoria podría provocar cambios en este aspecto que se detectarían fácilmente con los telescopios más potentes sobre la Tierra.

¿Cómo podemos verlo?

Sin duda, este será un evento histórico por el que vale la pena trasnochar un poco si nos encontramos en España.

La NASA comenzará a retransmitirlo aquí a las 00:00, hora peninsular española, y las 17 en México.

Sin embargo, el impacto será aproximadamente una hora después. Más tarde, los científicos de la misión DART harán sus declaraciones sobre los resultados, que esperamos que sean exitosos. Para que la realidad sea un éxito, los ensayos no deberían defraudar. Pronto lo sabremos.