El juicio de Twitter contra Elon Musk por dar marcha atrás en la adquisición de la plataforma, está dejando ver detalles muy importantes relacionados, sobre todo, con los acuerdos previos al importante anuncio que realizó el magnate el pasado mes de abril, donde aseguró comprar la red social por 44.000 millones de dólares.

Ahora, nuevos documentos publicados días antes del interrogatorio de Musk por parte de los abogados de Twitter, han revelado conversaciones por mensaje de texto que mantuvieron el propio CEO de Tesla y Space X, Jack Dorsey y Parag Agrawal días previos al anuncio de la compra. Algunas de estas, son realmente interesantes.

En los documentos se pueden leer chats aparentemente amistosos entre Musk y Agrawal, el actual CEO de Twitter. También conversaciones entre el CEO de Tesla y Jack Dorsey, además de mensajes con la periodista Gayle King, el fundador de Palantir o, incluso, Joe Rogan. Muchos de estos chats revelan declaraciones por parte de Musk sobre su intención tras adquirir Twitter, alguna que otra aparente broma por parte del magnate, y hasta peticiones de empresarios para que sus hijos trabajen en la red social. Pero vayamos por partes.

Las conversaciones previas a la compra de Twitter entre Jack Dorsey y Elon Musk

No es ningún secreto que Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, estaba a favor de que Elon Musk adquiriera la plataforma para convertirla en un lugar donde reine la libertad de expresión. Sin embargo, es la primera vez que leemos una conversación previa al anuncio de la compra de Twitter entere los dos magnates.

En los chats, Musk pregunta a Dorsey cómo debería ser Twitter. El fundador de la plataforma responde: "Creo que debe ser un protocolo de código abierto, financiado por una especie de fundación que no es propietaria del protocolo, solo lo avanza. Un poco como lo que Signal ha hecho. No puede tener un modelo publicitario".

Jack Dorsey también reveló a Musk que Twitter debe ser una plataforma, y no una compañía. "Se necesita una nueva plataforma. No puede ser una empresa. Por eso me fui", dijo Dorsey al magnate. Este mensaje hizo discrepar a Musk, quien respondió que valía la pena "tanto tratar de mover Twitter en una mejor dirección como hacer algo nuevo".

Pese a esta ligera división de opiniones, Jack Dorsey terminó felicitando a Musk cuando se enteró de los primeros movimientos del directivo para comprar Twitter: la adquisición de gran parte de las acciones y su entrada –que finalmente no fue— a la junta directiva de la compañía. "Lo he querido durante mucho tiempo. Me emocioné mucho cuando me enteré de que finalmente era posible", dijo Jack. El fundador de Twitter también se mostró entusiasmado por que Musk conociera a Parag Agrawal. Parag es un ingeniero increíble", destacó.

Como detalle curioso, Elon Musk tiene a Jack Dorsey guardado como 'Jack Jack' en su agenda de contactos.

Elon Musk y Parag Agrawal: de una amistad formal a, prácticamente, odiarse públicamente

Las conversaciones entre Elon Musk y Parag Agrawal comenzaron con buen pie, según muestran los documentos. La gran división de opiniones, sin embargo, hizo que la relación entre ambos directivos tomara un rumbo completamente diferente. Antes de esto, Musk admitió a Agwaral que no quería ser CEO de Twitter. "Francamente, odio hacer cosas de mgmt [management]. No creo que deba ser el jefe de nadie. Pero me encanta ayudar a resolver problemas técnicos/de diseño de productos", dijo Musk.

Agrawal, por su parte, quiso mostrar una figura más cercana. Le pidió a Musk que le tratara "como un ingeniero en lugar de un CEO", cuando el magnate le dijo que quería que "Twitter sea lo más increíble". "Solía ser CTO y he estado en nuestra base de código durante mucho tiempo... trátame como a un ingeniero en lugar de CEO y veamos a dónde llegamos", destacó el actual CEO de Twitter en relación a los planes de Musk de cambiar el rumbo de la plataforma.

La mala relación entre ambos directivos, sin embargo, parece iniciar cuando Agrawal le pide a Musk no tuitear contenido relacionado con Twitter y la compañía. "Eres libre de tuitear '¿Twitter se está muriendo?' o cualquier otra cosa sobre Twitter, pero es mi responsabilidad decirte que no me está ayudando a mejorar Twitter en el contexto actual". "Me gustaría que la empresa llegara a un lugar donde seamos más resistentes y no nos distraigamos, pero no estamos allí ahora mismo". Escribió el CEO de la plataforma a Musk.

El magnate le respondió dos minutos después, asegurando que formar parte de la junta era una "pérdida de tiempo" y que ahora su intención era adquirir Twitter en privado.

Musk comienza con su idea de adquirir Twitter

Instantes después de mostrar su intención a Agrawal de adquirir Twitter, Musk comenzó a conversar con personas cercanas sobre el rumbo de la red social.

"Tengo una idea para un sistema de redes sociales de cadena de bloques que haga tanto pagos como mensajes de texto/enlaces cortos como Twitter. Tienes que pagar una pequeña cantidad para registrar tu mensaje en la cadena, lo que eliminará la gran mayoría del spam y los bots. No hay garganta que ahogue, por lo que la libertad de expresión está garantizada", destacó Musk a Steve Davis, quien es actual presidente de The Boring Company.

"Mi Plan B es una versión de Twitter basada en blockchain, donde los 'tweets' están incrustados en la transacción de comentarios", destacó en otro mensaje a Davis. Finalmente, Elon Musk concluyó que una versión de Twitter basada en blockchain no era buena idea, pero mantuvo, como hemos podido observar durante estos meses, su intención de eliminar los bots y verificar a todos los humanos que utilizaban la red social.

Los mensajes previos y posteriores al anuncio de la compra de Twitter

Joe Rogan felicitó a Musk por la compra de Twitter en un mensaje de texto.

Cuando el anuncio de la compra de Twitter por parte de Elon Musk iba tomando forma, al magnate le llegó un mensaje de Gayle King, periodista de la CBS. "¡ELON! ¿Estás comprando Twitter u ofreciendo comprar Twitter? ¡Guau!". "¿No crees que deberíamos sentarnos juntos cara a cara, esto es como dicen los niños de hoy un 'movimiento de gangster'", dijo la periodista.

Musk respondió: "Tal vez Oprah estaría interesada en unirse a la junta directiva de Twitter si mi oferta tiene éxito. La sabiduría sobre la humanidad y el conocimiento de lo que es correcto son más importantes que las llamadas habilidades de "gobernanza de la junta", que no significan prácticamente nada en mi experiencia".

Joe Lonsdale, cofundador de Palantir Technologies también escribió a Musk con su intención de hacer que el magnate mantuviera contacto con el gobernador de Florida. "Jaja, incluso el gobernador DeSantis me acaba de llamar con ideas sobre cómo ayudarte y indignaciones en esa junta y diciendo que el público te está apoyando. Avísame si tú o alguien de tu lado quiere charlar con él", dijo Lonsdale. Musk respondió: "Jaja, genial".

"Ser CEO de Twitter es el trabajo de mis sueños"

El empresario Jason Calacanis también escribió a Musk para darle consejos sobre la compra y pidiendo al magnate ser CEO de Twitter. Musk, por su parte, le preguntó si quería ser su asesor una vez la adquisición se completara, a lo que Calacanis respondió: "Miembro de la junta, asesor, lo que sea... tienes mi espada. ¡Ponme en el entrenador del juego! Ser CEO de Twitter es el trabajo de mis sueños".

En el documento también aparecen chats con Joe Rogan, felicitando a Musk por su intención de adquirir la plataforma, así como conversaciones con Steve Jurvetson, capitalista de riesgo, quien pidió a Musk si su hijo podía trabajar en Twitter.