James Cameron está a punto de estrenar Avatar 2. Y en una entrevista ha vuelto a las andadas sobre cuál es la forma correcta o no de ver una película. Bueno, quien dice una película, dice su película, Avatar, que vuelve a los cines con motivo del estreno de la segunda parta.

El cineasta ha sido bastante claro: si en su día (o ahora en la reposición) no viste Avatar en cines, en realidad no has visto la película. O al menos la versión de la película que James Cameron tiene en la cabeza. En una entrevista en el New York Times, Cameron ha vuelto a poner sobre la mesa la diferencia entre ver una película en casa o hacerlo en cine. Y no es el primero, aunque tampoco será el último.

Para el director, los espectadores que nunca tuvieron la oportunidad de Avatar en una sala de cine, como mandan los cánones, no pueden decir que la han visto. También ha asegurado que la nueva versión es espectacular.

Para James Cameron la única forma correcta de ver Avatar es el cine

La entrevista se puede leer completa en la web de NYT, pero básicamente, Cameron se refiere a que Avatar fue ideada para verse en cines y es la única forma auténtica de verla. Y aprovechó para sacar pecho respecto a la remasterización que es, precisamente, la que acaba de llegar a los cines con la nueva reposición:

"Aunque crean que han visto la película, en realidad no la han visto. Y me sorprendió gratamente, no solo lo bien que se mantiene, sino lo hermosa que es en su estado remasterizado".

Sobre el futuro del cine, Cameron apuesta a que el auge del streaming ha sido temporal por motivos de la pandemia, pero que gracias a que la situación se está normalizando, poco a poco la gente irá más al cine por ser, en realidad, su preferencia. Dados los datos de las salas y el streaming, parece que es al revés, pero qué sabemos nosotros, que nos gusta ver Avatar en casa.