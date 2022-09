Existen mil trucos para dormir mejor. Hay quien se pone la radio tumbado en la cama. Otros prefieren escuchar podcasts o su música favorita… Pero cuando te quedas dormido, la reproducción sigue en marcha agotando la batería de tu teléfono. Y, quizá, también molestando a tus vecinos o las personas que viven contigo. Pero, afortunadamente, existen maneras de detener la reproducción de manera automática o apagar tu música a una hora concreta. A esa hora a la que seguramente ya te hayas dormido.

No importa si tienes un iPhone o un teléfono Android. Puedes escuchar tus canciones preferidas sin problemas y, cuando llegue el momento deseado, hacer que se detenga la reproducción automáticamente para poder seguir durmiendo mientras tu smartphone descansa. También puedes usarlo en cualquier momento del día e incluso aprovecharlo a modo de recordatorio para una cita o reunión.

En tu iPhone puedes apagar la música automáticamente empleando la aplicación Reloj del sistema operativo. Y en tu Android, dependerá de la app que utilices para reproducir las canciones. Algunas, como Spotify, integran su propio apagado automático. En cualquier caso, veamos cómo llevar a cabo esta tarea en las situaciones más habituales.

Detener la reproducción automáticamente en iPhone

Empecemos con iOS, el sistema operativo de tu iPhone. Pongamos que estás escuchando canciones en Apple Music, Spotify o YouTube, o podcasts en Podcasts, iVoox u otras apps. El caso es que a una hora concreta quieres apagar la música y que el teléfono deje de hacer sonar lo que estás escuchando.

Para hacer esto posible activaremos la función Detener reproducción que encontrarás en el Reloj de tu iPhone. Es una de las aplicaciones por defecto, así que la encontrarás fácilmente. Una vez dentro del Reloj, pulsa en Temporizador y elige un periodo de tiempo. Ahí puedes elegir las horas, minutos y segundos deseados.

Por último, podrás elegir si, al finalizar ese periodo de tiempo, quieres que suene uno de los sonidos oficiales de tu iPhone o, en el caso que nos ocupa, que se apague la música con la opción Detener reproducción. Pruébala antes por si acaso configurando unos pocos segundos. Y no olvides pulsar en Iniciar para poner en marcha la cuenta atrás. Si no activas esa cuenta atrás nunca se detendrá la reproducción y la música seguirá sonando.

Apagar la música en Android

En Android, por el momento, no existe una manera oficial de apagar la música que se está reproduciendo en ese momento. Pero cuando no hay una solución oficial, siempre surgen aplicaciones de terceros para remediarlo.

En Spotify, por ejemplo, puedes configurar un apagado automático dentro de la propia aplicación. También está disponible en Amazon Music y en algunos reproductores multimedia si eres más de escuchar canciones guardadas en tu teléfono.

Pero si quieres detener cualquier reproducción sin importar de qué aplicación venga la música, lo tienes fácil con la app Sleep Timer. Gratuita, con anuncios y disponible en Google Play para su descarga. La propia app, en su descripción, nos dice para qué sirve: “te permite quedarte dormido escuchando tu música favorita. Pon la música que quieras y ajusta el temporizador. Al final de la cuenta atrás, (…) baja la música progresivamente hasta que esta se se para.”

Así que simplemente instalamos Sleep Timer y elegimos entre 10, 20, 30, 40 o 60 minutos de cuenta atrás. Una vez activada, la reproducción seguirá sin problemas. Al terminar esa cuenta atrás, se detendrá la música.

Entre sus particularidades encontramos la posibilidad de apagar la música bajando el volumen poco a poco. También permite pausar la reproducción de golpe, apagar el WiFi, desconectar el Bluetooth, activar el modo silencio y/o volver a la pantalla de inicio cundo el temporizador llegue a su fin. Incluso tiene acciones personalizadas para cerrar aplicaciones concretas.

Si Sleep Timer no se ajusta a lo que quieres, en Google Play encontrarás otras aplicaciones similares, como Sleep Timer (Music & Screen Off) o Sleep Timer for Spotify and Music. Ambas son gratuitas con anuncios y sirven para apagar la música a determinada hora. Pero también sirven para desconectar el WiFi y/o el Bluetooth de tu teléfono, activar el modo silencioso, etc.