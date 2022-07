La tercera temporada de The Boys es, posiblemente, la mejor de todas las que Amazon Prime Video ha puesto en emisión. También la que se ha atrevido a llegar un poco más lejos en su visión del mundo de los héroes como villanos y la corrupción de un poder rendido a estos personajes. Ahora, y con el episodio final de la temporada 3 de The Boys a punto de estrenarse, un tráiler muestra que el argumento se prepara para terminar con el arco argumental de uno de los personajes que ha protagonizado la temporada: Black Noir.

Concretamente, el tráiler del final de la temporada 3 de The Boys muestra a Black Noir preparándose para enfrentarse a un enemigo que llevaba esperando mucho tiempo. Soldier Boy, aparecido de entre los muertos y traído de nuevo al mundo de Vought gracias a Butcher y Hughie, está buscando al que le traicionó en 1984.

Y realmente era algo que podía intuirse. En los primeros episodios de la tercera temporada de The Boys vimos el origen de Black Noir y el motivo por el que no se quita la máscara ni pronuncia palabra. Al el momento de la aparición de Soldier Boy, el personaje desaparecía del mapa quitándose el rastreador de héroes y también abandonaba a un Homelander inestable. Para el último capítulo en emisión, y a través de unas visiones animadas, se pudo ver la verdadera relación que mantenían Noir y el héroe principal de los 80. Era una forma de prepararse para la batalla que el tráiler del final de la temporada 3 de The Boys deja intuir.

Una batalla que muy posiblemente Noir perderá. Con poderes similares a los de Homelander, Soldier Boy es prácticamente indestructible. De hecho, hay una advertencia. "Puedes afilar tu espada 1000 horas, pero aun así no cortaras la piel de Soldier Boy", le dice Homelander a Noir. Con todo, el enfrentamiento sucede y provoca, de nuevo, la batalla entre los dos personajes centrales. Butcher –con el Compuesto V temporal– y Homelander volverán a verse la cara en el cierre de temporada de The Boys.

Una batalla final que supere a todas las de The Boys

¿Qué podemos esperar de la batalla final? Lo cierto es que Eric Kripke, showrunner de la serie, ya ha adelantado que será un momento muy ambicioso. Después de todo, tiene que superar dos hitos de la temporada. Por un lado, la orgía de héroes durante el Herogasm y la pelea entre los principales protagonistas. Una que puso el listón muy alto a los futuros enfrentamientos de la serie. Adelantan, además, que no todos saldrán vivos una vez termine la tercera temporada de The Boys. No está claro si será a mano de uno de los villanos o como consecuencia de la letalidad del compuesto V temporal.

El anuncio del final del último capítulo también cambió las reglas del juego: Soldier Boy, ahora reconocido padre de Homelander, podría ser el inicio de algo mucho más grande. ¿Habrá una unión entre los héroes más poderosos de la serie? ¿O, por el contrario, será un motivo de peso para que el villano titular se deshaga de un posible enemigo?