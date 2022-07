Parece que los responsables de The Boys no están dispuestos dejar de sorprender a su audiencia. Si bien Herogasm ya nos había volado la cabeza con tantas escenas épicas, el episodio siguiente tampoco quedó a deber. Ciertamente, los momentos de acción, sangre y sexo se redujeron significativamente, pero el capítulo nos tenía preparada una noticia bomba que nadie esperaba; ni siquiera aquellos que han leído los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson.

Spoilers del episodio 7 de The Boys a continuación.

Casi al final del episodio 7 de The Boys, Soldier Boy le hizo saber a Homelander que, básicamente, él su padre biológico. Recordemos que la serie, desde su primera temporada, nos ha explicado cómo Vought International ha estado creando supes de manera artificial, y Homelander no era una excepción.

Sin embargo, absolutamente nadie anticipamos que el personaje interpretado por Jensen Ackles sería el responsable de la existencia de Homelander. A partir de aquí, cualquier otra locura puede suceder en The Boys.

Ahora bien, si has tenido la oportunidad de leer los cómics, sabrás que esta situación no forma parte de la narrativa. Es decir, es un hecho planteado por los escritores de la serie. Algunos podrían pensar que esto atenta contra la historia original, pero la realidad es que The Boys está inspirada en los cómics, mas no basada estrictamente en ellos. Por lo tanto, Eric Kripke y sus dirigidos tienen la libertad creativa de hacer y deshacer sucesos si lo creen conveniente. Esa inesperada relación entre Homelander y Soldier Boy es el mejor ejemplo.

Curiosamente, el parentesco biológico entre ambos personajes no estaba contemplado en el guion original de The Boys. ¿Qué ha sucedido entonces? Según el propio Kripke, la historia se fue acomodando para que este componente narrativo tuviera espacio, pero también sentido. Durante tres temporadas, la producción se ha encargado de mostrarnos la complicada relación padre-hijo que sufren varios personajes. Billy "Butcher", T-Milk, Hughie y Starlight son algunos ejemplos a los que ahora se ha sumado el caso de Homelander.

"Hay una razón obvia, que es que Soldier Boy fue como el primer Homelander. Entonces hay cierta lógica en que él sea el padre del Homelander actual. Pero se trataba más de realmente reducir la velocidad y prestar atención a los temas de la temporada a medida que evolucionaban. Y realmente, en muchos sentidos, esta temporada se trata de padres e hijos. Sobre cómo los padres pueden transmitir su trauma, generacionalmente, a sus hijos, sobre todo esta masculinidad tóxica de vigilar que sus hijos tienen que ser la versión masculina de la sociedad", declaró a Variety el showrunner de The Boys.

Kripke continúa su intervención diciendo que, en un principio, no planeaban que esto sucediera, pero uno de los creativos lo propuso y le tomaron la palabra.

"No era el primer plan desde el principio, pero mientras hablábamos de la mitología de la temporada, alguien lo propuso y dijo: 'Propuesta loca, ¿y si…?'. Salté, porque muchos de nuestros personajes principales están lidiando con problemas de sus padres y la crianza de los hijos —también Mother's Milk—. Homelander debería tener que lidiar con su padre. Así que todo se alineó."

El giro del episodio 7 de The Boys no solo fue sorpresivo para la audiencia, también para los propios actores. En la misma entrevista, Ackles (Soldier Boys) se refirió al respecto. "Como fan de la serie, no lo vi venir. Simplemente asumí que la única conexión era el hecho de que estaban contextualizados de la misma manera, que Soldier Boy era el Homelander original, se interpuso en el camino y lo reemplazaron con una versión más brillante y nueva de lo mismo. Pero de ninguna manera pensé que había una conexión de sangre. Así que me dejó un poco boquiabierto".