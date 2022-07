En sus declaraciones, Taika Waititi suele demostrar el sentido del humor que tiene. No por nada, ha podido dirigir dos películas del Universo Cinematográfico de Marvel, una saga que demuestra no desdeñar en absoluto las posibilidades de las aventuras de los superhéroes para hacernos reír. Basta ver las dos entregas del realizador sobre el dios asgardiano, con el estreno Thor: Love and Thunder muy próximo, para darse cuenta. Un filme en el que, por otra parte, vuelve Natalie Portman.

“Pensé que muchos fanáticos extrañan a Jane Foster y la gente quiere volver a verla”, ha explicado el neozelandés a la revista Rolling Stone. “Parecía la oportunidad perfecta, porque el personaje era genial en la versión de Jason Aaron de Thor. [Y] Kevin [Feige] ya estaba como: «Me encantaría tratar de encontrar una manera de traer a Poderosa Thor a esta película y recuperar a Natalie»”. Pues dicho y hecho: tras Thor: El mundo oscuro (2013), aquí está otra vez.

“No me costó mucho convencerla”, ha admitido. “Ella nunca había oído hablar de esa tirada del cómic, así que le dejé algunos cómics... Cada vez que preguntan: «¿Cómo elegimos a fulano de tal?» ¡Les ofrecimos millones de dólares y dijeron que sí!”. Pero no se trata de lo único que le ha querido sugerirle a la actriz israelí, ya que Taika Waititi además desea que Natalie Portman participe en el largometraje que está preparando para la franquicia de Star Wars.

“Natalie me dijo: «¿Qué haces ahora?». Y yo dije: «Estoy tratando de trabajar en algo de Star Wars». ¿Alguna vez has querido estar en una película de Star Wars?» [Y] ella dijo: «He estado en películas de Star Wars». Me olvidé de esas”. Esta conversación supone una forma extraña de plantearle que colaboren de nuevo en otro filme, socarrona y francamente divertida. Pero no debería parecernos que no se corresponde sin problemas con la personalidad del cineasta.

Así, Taika Waititi no lograría que Natalie Portman regresase al Universo Cinematográfico de Marvel con Thor: Love and Thunder, sino también que reapareciese en el de la saga sobre los jedis contra el lado oscuro de la Fuerza. Pero no sería como Padmé Amidala, papel que asumió entre Star Wars: La amenaza fantasma (1999) y La venganza de los Sith (2005), porque lo que el director neozelandés quiere es dejar atrás a los Skywalker. Veremos si la propuesta llega a algo.