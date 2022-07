En la mayor parte del soundtrack de Stranger Things abundan las distorsiones y los sintetizadores, riff de guitarras, pedaleras con múltiples opciones, ritmos de batería perceptibles, gritos desgarrados, melodías de los teclados que son perceptibles a simple vista, y un puñado de temas que marcaron a distintas generaciones. La serie de Netflix, ambientada en los años 80, tiene en la música y estética de la época uno de sus principales atractivos.

¿Qué ocurre con muchos de los temas presentados en Stranger Things? Fueron éxitos, en su momento, o tienen un valor importante para los artistas que los interpretaron. Con el paso del tiempo, muchos de estos temas se han convertido en referencias pop, canciones que de una u otra forma muchas personas desean tocar, bailar y con las que, incluso, acompañan distintos momentos de sus vidas. El poder de la música.

Ese lenguaje sonoro, en el que letras y notas musicales se mezclan para dar con algo distinto a lo son por separado, mueve masas. También detona, en un plano personal, distintos recuerdos asociados con la época o con las canciones específicas. Una relación pasada. Una amistad. Un momento familiar. Una época académica. Puede haber uno o varios temas para cada uno de esos casos. A continuación presentamos algunos de los temas del soundtrack de Stranger Things.

Stranger Things: algunas canciones icónicas

"Twist of Fate", de Olivia Newton-John. Este tema forma parte del álbum Two of a Kind, lanzado en 1983.

"Africa", un tema de Toto. La canción es parte del álbum Toto IV, presentando en 1982. Es uno de esos que ha trascendido a través de los años y que se puede encontrar en distintas películas y series.

"Runaway", de Bon Jovi. Este tema fue el primer sencillo de la banda, una de las más importantes de la época. Formó parte del álbum titulado Bon Jovi, presentado en 1984.

"Rock you like a hurricane", de Scorpions, quizá uno de los temas más reconocidos dentro del rock. Formó parte del álbum Love at First Sting, presentado en 1984.

"Heroes", de Peter Gabriel. Una de esas canciones que no forma parte de los años 80, pero que sí tiene a uno de los artistas contemporáneos más relevantes, y que construyó parte de su fama en esos años. Fue parte del álbum Scratch My Back, presentado en 2010.

"Material Girl", de Madonna. Uno de esos temas que convirtieron a la artista en la "Reina del pop". Es parte del álbum Like a Virgin, uno de los más relevantes de la figura, uno de esos trabajos clave dentro de la industria pop. Fue lanzado en 1984.

"Wake Me Up Before You Go-Go", de Wham!. Otro tema de 1984, presentado en el álbum Make It Big. Fue interpretado por George Michael, otro de los íconos pop de la época.

https://open.spotify.com/track/6lXjIRVsn4anV7sBhLBoiX?si=e00a86b128c14ea3

"Never Ending Story", un tema de Limahl, que acompañó a una de las películas de ciencia ficción y fantasía más importantes de la historia. Dentro de Stranger Things es parte de un momento memorable, al final de la tercera temporada, cuando distintos protagonistas empiezan a cantarlo.

"Separates Ways (Worlds Apart)", de Journey. Esta canción fue parte del álbum Frontiers, lanzado en 1983. Junto con "Don't Stop Believe", uno de los himnos de la agrupación.

"Running Up The Hill (A Deal With God)", el tema más representativo de la quinta temporada de Stranger Things. Fue lanzado en 1985, como el primer single del álbum Hounds of love de Kate Bush. En la serie se hizo famoso por ser el que Max escuchaba de forma constante.

"Detroit Rock City", uno de los temas de Kiss más reconocidos. Forma parte del álbum Destroyer, lanzado en 1976. Es una de esas canciones que, en directo, generó fervor en muchas audiencias y puso a la agrupación en otro nivel de reconocimiento.

"Master of Puppets", de Metallica. Esta canción, interpretada por el personaje Eddie Munson, es uno de los momentos más destacados dentro de la quinta temporada de Stranger Things. Joseph Quinn, el actor que dio vida al personaje, aprendió a tocar el riff de la pieza para poder representarlo de la mejor manera posible durante la serie.

"Tarzan Boy", de Baltimore. Es parte del álbum Living in the Background. Otro de esos temas que marcaron la historia de una agrupación y que han trascendido a través del tiempo, estando presente en distintas películas y series.

La cuarta temporada de Stranger Things fue presentada en dos volúmenes. La quinta y última entrega de este relato llegará a Netflix entre finales de 2023 y principios de 2024.