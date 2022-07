Tim Allen, el actor conocido por sus papeles de ¡Vaya Santa Claus! (Santa Cláusula en Lispanoamérica) y Home Improvement (Mejorando la casa en Latinoamérica o Un chapuzas en casa en España) dio vida a Buzz Lightyear a lo largo de todas las películas de Toy Story. Pero para la película en solitario, fue reemplazado por Chris Evans (archiconocido por Capitán América), como una forma de hacer una diferencia clara entre el juguete y el personaje.

Hasta ahora Tim Allen se había mantenido en total silencio ante la decisión, pero recientemente se ha animado a hablar por primera vez acerca de su ausencia y de su opinión sobre Lightyear. No ha sido especialmente amable con sus puntos de vista, que intenta racionalizar el fracaso en taquilla de la película. Lo ha hecho en una entrevista para Extra:

"Se trata de un equipo totalmente nuevo que no tiene relación alguna con las anteriores películas. No hay historia alguna relacionada con Toy Story sin Woody. No parece tener conexión con el juguete".

Allen se refiere al hecho que el objetivo de Lightyear era ser la película que hace que Andy pida el juguete del personaje, tal y como lo vemos en Toy Story. Pero parece que la ejecución no ha sido del todo clara, y genera confusión. Para nosotros, en cambio, ha sido una de las mejores películas de Pixar en años, aunque su fracaso podría tener efectos grandes.

Allen explica que tras escuchar el anuncio de Lightyear, creía que se trataría de una adaptación live action con actores reales, no una animación, lo cual pudo confirmar cuando vio el primer tráiler. Y hay que aceptar que el actor no fue el único confundido con la decisión.

Es bastante probable que Tim Allen tenga algo de resentimiento al no ser elegido para repetir como la voz de Buzz Lightyear. Pero tras actuar en las cuatro películas de Toy Story, su punto de vista es, sin duda alguna, valioso.

¿Por qué la voz de Buzz Lightyear cambió de Tim Allen a Chris Evans?

El motivo por el cual el actor que le da la voz a Buzz Lightyear en su película en solitario fue explicado en detalle por la productora Galyn Susman. "Necesitábamos una nueva voz, tenía que sentirse dramática y cómica al mismo tiempo. Pero sobre todo, debía ser heroica sin parecer arrogante o densa. Es una labor sumamente complicada, y por eso sabíamos que Chris Evans era la persona indicada". Susman es conocida por ser la persona que, literalmente, salvó Toy Story 2 cuando Pixar la borró por error antes de estrenarla.

No solo eso, el personaje y el juguete inspirado en el personaje no necesariamente tienen que tener la misma voz. Y Pixar tomó la decisión de hacer una diferenciación clara entre una cosa y otra.