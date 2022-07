A finales de junio, Netflix confirmó que lanzará una suscripción barata con anuncios. Una propuesta que, por cierto, complementará a la oferta disponible actualmente, por lo que no reemplazará a ninguno de los planes ya existentes. Sin embargo, la plataforma estaba en busca de un socio que le facilitara hacer realidad su idea. Y es que desplegar publicidad requiere una infraestructura tecnológica y un sistema de ventas. Pues bien, Netflix ya encontró a su aliado: Microsoft.

A través de su web, Netflix anunció que unirá fuerzas con Microsoft en su objetivo de lanzar una suscripción más económica impulsada por anuncios. Los de Redmond cuentan con la tecnología que necesita Netflix para desplegar su nueva membresía.

"Hoy nos complace anunciar que hemos seleccionado a Microsoft como nuestro socio global de ventas y tecnología de publicidad."

Meses atrás, se especuló que el candidato más fuerte era Google. Lo anterior debido a la enorme experiencia que tienen los de Mountain View con la publicidad de internet. No obstante, el servicio de vídeo en streaming finalmente se decantó por Microsoft.

"Microsoft tiene la capacidad comprobada de satisfacer todas nuestras necesidades publicitarias mientras trabajamos juntos para crear una nueva oferta con publicidad. Más importante aún, Microsoft ofreció la flexibilidad para innovar con el paso del tiempo tanto en el lado de la tecnología como en el de las ventas, así como una fuerte protección de privacidad para nuestros miembros", señala Netflix.

Es evidente que en Netflix quieren asegurarse que no existe ni la más mínima confusión en torno a su suscripción con anuncios. Y es que algunos usuarios han llegado a pensar que el servicio pretende integrar publicidad en los planes actuales, lo cual no es correcto. Aprovechando el anuncio de su asociación con Microsoft, han vuelto a dejar claro que la membresía con publicidad será completamente nueva. No viene a sustituir o modificar las que se ofrecen hoy en día.

¿Cuándo se lanzará? Eso todavía es un misterio. De hecho, en Netflix no quieren comprometerse con ninguna fecha, y reconocen que tienen mucho trabajo por hacer.

"Es muy pronto [para hablar del lanzamiento] y tenemos mucho por resolver. Pero nuestro objetivo a largo plazo es claro. Más opciones para los consumidores, y una experiencia premium para los anunciantes. Estamos emocionados de trabajar con Microsoft mientras damos vida a este nuevo servicio."

El objetivo final de Netflix, como bien indican, es que sus consumidores tenga más opciones de dónde elegir. Si consideras que los precios actuales de Netflix son muy altos —que lo son—, tendrás la opción de elegir un plan económico con publicidad. De lo contrario, puedes mantenerte en las suscripciones de mayor costo.

Otro tema que no se puede dejar de lado es que Netflix planea darle un giro total a su estrategia de contenido. En lugar de priorizar la cantidad sobre la calidad, harán justamente lo contrario. Habrá menos producciones originales, pero de mayor calidad. Esto, sin duda, es algo que muchísimos suscriptores van a recibir con los brazos abiertos.