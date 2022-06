Después de varios meses de especulación, y con la propia compañía dejando entrever que el movimiento era inminente, Netflix confirmó que tendrá una suscripción más barata con anuncios (vía The Hollywood Reporter). El anuncio llega por parte de Ted Sarandos, co-CEO de Netflix. Según el directivo, esta propuesta estará dirigida a todas aquellas personas que consideran que el precio actual de la plataforma es alto. Y que, además, no tienen problemas en ver anuncios mientras consumen contenidos.

Sarandos señala, por otra parte, que durante años se habían olvidado de atender las inquietudes de este segmento de clientes, pero eso está por cambiar. Aunque no lo menciona, es evidente que esta estrategia tiene relación con la caída de suscriptores (200.000) que sufrió la plataforma en el trimestre anterior. Todavía más preocupante, prevén que durante el actual periodo perderán 2 millones, aproximadamente.

Un punto importante que Netflix quiere dejar claro es que los planes actuales no se verán afectados por la introducción de anuncios. La idea del servicio es introducir una suscripción completamente nueva que se coloque como la opción de entrada.

"Hemos dejado fuera de la mesa a un gran segmento de clientes, que son las personas que dicen: ‘Oye, Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad. Estamos agregando un nuevo nivel con anuncios; no estamos agregando anuncios a Netflix como lo conoces hoy. Estamos agregando un nivel con anuncios para las personas que dicen: 'Oye, quiero un precio más bajo y miraré los anuncios'."

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix