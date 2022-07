Bruno Carrelli es uno de los personajes clave de Ms. Marvel. Puede que, a largo plazo, también lo sea en todo el Universo Cinematográfico de Marvel. Se trata de un chico con un marcado interés por la ciencia y la tecnología, con un coeficiente intelectual superior al de la mayoría de sus compañeros, y a quien poco a poco se le abren las puertas en el relato televisivo. Una de esas es la del Instituto de Tecnología de California, mejor conocido dentro de la narrativa como el Caltech (por sus ciclas en inglés).

Dentro de la adaptación que Marvel y Disney están desarrollando en formato serie, Bruno Carrelli ya recibió la noticia de que puede seguir formándose dentro del Caltech, un ente que apareció por primera vez en las historietas en El increíble Hulk #367, editado en marzo de 1990. Se trata de una oportunidad clave dentro del relato del personaje porque le acerca a espacios académicos superiores a los que actualmente ocupa. Uno en el que se formó Bruce Banner, por ejemplo.

Dentro de los cómics, el Caltech está conformado por seis divisiones. Estas tienen, como principal enfoque, la ciencia y la ingeniería. Por eso es común que varias de las figuras clave de la narrativa, algunas de las que ya hemos visto en el Universo Cinematográfico de Marvel, hayan pasado por este espacio. Al mencionado Banner se suma otro nombre presentado hace poco, en Doctor Strange en el multiverso de la locura: Reed Richards, quien realizó estudios científicos. Ingresó, como Bruno Carrelli, siendo bastante joven. Tenía 14 años.

Ms. Marvel, Caltech

y el futuro de Bruno Carrelli

Si bien el Caltech se define como un Instituto de Tecnología, funciona como universidad orientada a la investigación. Tiene un corte privado, con enfoque mixto, y se encuentra ubicada en Pasadena, California. Dentro del relato de Ms. Marvel, la noticia de que Bruno Carrelli tendría que trasladarse hasta allá, plantea un debate para la relación con Kamala Khan porque los distancia entre sí.

Aunque Ms. Marvel aún no ha explorado del todo el vínculo sentimental entre ellos, dentro de los cómics esto ocurre. Bruno Carrelli no es solo su mejor amigo, sino también alguien que siente un interés amoroso por ella. Esto se cruza con su deseo de seguir creciendo en el área de la ciencia y la tecnología. Luego de cinco capítulos, la separación entre ellos aún no se produjo.

Dentro del actual Universo Cinematográfico de Marvel, en transición hacia distintos caminos, renovando diversos personajes, aún falta alguien que ocupe el rol dejado por Tony Stark. En ese sentido, teniendo en cuenta sus características y parte de lo desarrollado a través de las historietas, es probable que la presentación de Bruno Carrelli dentro de Ms. Marvel tenga, como objetivo final, posicionarlo dentro de unos años como esa mente tecnológica capaz de ocupar el espacio dejado por Iron Man.

Como apuntan en Screen Rant, Bruno Carrelli ya demostró parte de su coeficiente intelectual. Lo hizo durante el capítulo tres, cuando Kamala Khan necesita de su ayuda para entender los viajes interdimensionales. Entonces, Bruno piensa en un artículo que leyó hace un tiempo, un texto firmado por Erik Selvig (otro nombre clave en el Universo Cinematográfico de Marvel). Bruno volvió sobre el texto y lo estudió hasta comprenderlo durante una noche, con una facilidad que evoca a la de Tony Stark cuando se trató de distintos ensayos complejos. Veremos si, dentro de unos años, esta transición científica se hace más evidente.