Meta no es lugar para criptomonedas. O al menos eso ha demostrado la matriz de la red social por excelencia durante los últimos meses. Tras el fracaso de su criptomoneda Diem, anteriormente conocida como Libra –y que terminó siendo vendida por 182 millones de dólares a Silvergate–, ahora se une el cierre de su proyecto piloto para convertirse en una pasarela de intercambio de estos activos. Calibra, actualmente conocida como Novi, anuncia su cierre definitivo el próximo 1 de septiembre. Tiempo más que suficiente para la tecnológica para que los usuarios que tienen fondos en la cartera de divisas procedan a retirar sus fondos.

Este anuncio, que adelantaba Bloomberg y confirmaba posteriormente la propia compañía a través de su portal de noticias, no pilla a nadie por sorpresa. Es de todos conocido que la relación de Facebook y los activos financieros no ha sido positiva. ¿El motivo? La falta de credibilidad que la compañía tenía tanto para el Gobierno de los Estados Unidos y para el conjunto de los países europeos. Los problemas de privacidad e injerencia en asuntos públicos que Meta venía arrastrando desde hace años no eran la mejor carta de presentación para una compañía que quería tomar las riendas en el sector financiero internacional.

La idea de Meta controlando criptoactivos no era para nada seductora para la opinión general. El propio congreso de los Estados Unidos terminó hundiendo cualquier proyecto de Mark Zuckerberg relacionado con criptoactivos. Hubo un intento desesperado por parte de Meta de salvar los muebles de alguna manera. Uno que se tradujo en un cambio de nombre para todas las plataformas relacionadas con criptoactivos. Ni que decir tiene que no funcionó: Novi y Libra seguían arrastrando los problemas de Meta en su nueva etapa.

Con todo, Novi era un proyecto piloto lanzado en octubre de 2021 para el intercambio de divisas utilizando una billetera digital alojada en Meta; primero en Guatemala y Estados Unidos, con intención de ampliar el servicio al resto del planeta. Su esperanza de vida no llegará, por tanto, al año completo ni a más geografías. De hecho, este anuncio se hace en uno de los momentos más tensos para el mercado de las criptoidivisas. No es coincidencia que esto ocurra en este preciso momento.

Pero su actividad no caerá en saco roto. Según el comunicado de Meta, la tecnología creada para alimentar la plataforma de Novi se dedicará al metaverso prometido en la red social.

¿Cómo? Aún no está claro, pero todo apunta a un sistema de intercambio de activos dentro del universo digital creado por la compañía. Quizá relacionado con los conocidos Zuck Bucks que Meta adelantaba hace unas semanas. O lo que es lo mismo: monedas virtuales para operar dentro de su metaverso. Sin valor fuera de él y controladas desde la central de la tecnológica.

Y es que Novi ya nació con pocas expectativas de triunfar en el sector de las criptomonedas, gestión de carteras y transferencias internacionales. En vez de usar su propio token –lo cual tenía sentido como una apuesta por el valor de la casa–, Meta se decantó por usar los USDP por considerarlos mucho más estables que su producto financiero.

Una señal inequívoca de que Novi y Diem no tenían demasiado futuro ni para la propia Meta. Y que, como consecuencia, ha terminado demostrándose en el presente. Los intereses de la tecnológica se han volcado en alimentar un metaverso que pretende ser el pionero entre los propuestos, así como su entrada en los productos NFT. Ahora de capa caída y