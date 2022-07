El Universo Cinematográfico de Marvel tiene una crisis en puerta. No está relacionada con el rol de uno u otro actor; con la estructura narrativa que está conformando desde hace años, a través de sus distintas fases; tampoco está vinculada con un fracaso en la taquilla. Esos aspectos siguen en buen estado, en términos generales. El conflicto está relacionado con la postproducción de sus contenidos. Varios realizadores de VFX han expuesto críticas hacia Estudios Marvel y sus plazos de entrega.

Parte del proceso de postproducción de las películas y series consiste en la grabación y envío de esos contenidos, “en bruto”, para que luego sean trabajados en otros estudios. En esos lugares se ajusta el color y trabajan distintas escenas en cuanto a efectos visuales. Es uno de los últimos eslabones de una cadena de producción amplia y que exige a quienes forman parte de ese proceso. Dentro de los involucrados, algunos realizadores de VFX se han quejado de forma anónima en la plataforma de Reddit.

Los comentarios fueron registrados por el portal The Gamer, que se hace eco de varias de las opiniones de presuntos empleados de compañías especializadas en VFX que han trabajado o trabajan de forma directa con Marvel Studios. La incomodidad no es menor, si se tiene en cuenta que algunos de ellos ya se niegan a trabajar en este tipo de proyectos.

El Universo Cinematográfico de Marvel y el conflicto con los artistas de VFX

La problemática se descubrió a través de una discusión abierta en Reddit, en un hilo titulado “I am quite frankly sick and tired of working on Marvel shows!” ("Estoy francamente enfermo y cansado de trabajar en los shows de Marvel!"). El debate fue abierto hace dos semanas y ya suma más de cien comentarios relacionados con las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel. Este primer comentario, publicado por el usuario r/vfx, puede considerarse como una carta abierta, que traducimos a continuación:

“Probablemente, Marvel tiene la peor metodología de producción y gestión de efectos visuales que existe. Nunca pueden arreglar el aspecto visual antes de haber cubierto más de la mitad del tiempo previsto para el estreno del show. A los artistas que trabajan en los espectáculos de Marvel definitivamente no se les paga el equivalente a la cantidad de trabajo que realizan. El encanto de trabajar en una película de Marvel está sobrevalorado ahora y preferiría ser feliz trabajando en una serie de televisión después de décadas y décadas de esto. Lo siento, pero tenía que sacarlo de mi pecho”.

Otros comentarios en respuesta al anterior van en la misma línea. Uno de ellos es publicado por el usuario Mickeym00m00, también traducido al castellano:

“Sí (en relación con el comentario citado antes). Solicito no trabajar en películas y programas de televisión de ellos. Desafortunadamente, se están convirtiendo en nuestro mayor cliente. Esperan una mezcla heterogénea de opciones para poder cambiar de opinión 3 veces más”.

Más comentarios

Otro usuario, registrado bajo el nombre de Thirty_Nine_Thieves, dijo:

"Marvel VFX saben que pueden explotar a los realizadores por "solo una versión más" y (probablemente) gente de producción sin experiencia tratando de complacer al Gran Cliente Importante. Siempre es una receta para el desastre... No he trabajado en un proyecto de Marvel desde 2012 (y continuamente pido no hacerlo) y nunca lo lamenté".

Uno de los comentarios publicados está relacionado con una de las películas de Thor. La traducción del texto publicado por samvfx2015:

“En THOR pidieron una mini secuencia completa 2 o 3 semanas antes de la fecha límite. Con eso quiero decir desde cero, modelar, textura, animar, iluminar y arreglar esa mierda en la compilación”.

No es el único comentario en esta línea; algunos incluso se animan a referirse a cómo lo manejan otros directores. Si bien la plataforma de Reddit permite comentarios desde el anonimato, dentro del debate se incluyen usuarios que manifiestan tener décadas de experiencia en el área.

Marvel Studios

En este contexto, Dhruv Govil, quien fue parte del equipo de efectos visuales de Guardianes de la Galaxia y Spider-Man: regreso a casa, compartió el trabajo de The Gamer en Twitter y sumó sus comentarios. Uno de ellos, como parte de un hilo, dice (con traducción nuestra):

“Trabajar en programas de Marvel es lo que me empujó a dejar la industria de VFX. Son un cliente horrible. He visto a muchos colegas colapsar después de trabajar demasiado, mientras Marvel aprieta los hilos de la cartera”.

Otro aspecto clave en este sentido es que no es un asunto nuevo, sino una problemática que está instalada desde hace años, con el aumento de recursos tecnológicos a la par que aumentaron las producciones.

La broma de Taika Waititi sobre los efectos especiales de Thor: Love and Thunder

Durante uno de los contenidos promocionales de Thor: Love and Thunder, dentro de la gira de medios que realiza parte del equipo de producción, el director Taika Waititi se refirió a unas imágenes en las que aparece Korg. Waititi está junto con Teesa Thompson, quien interpreta a Valkiria. Ambos comienzan a detallar la apariencia de Korg (a quien Waititi da voz) y cuestionan que no parezca real.

¿Qué ocurrió? La broma es entendida como una falta de tacto en relación con el equipo de trabajo porque las imágenes que usaron en el clip para el contenido probablemente pertenecen a un momento en el que aún no estaban listas o estaban en proceso de postproducción. Entonces, cuestionar el trabajo de los artistas involucrados en otra etapa de la producción no parece lo más sano dentro de un entorno en el que ya hay un pulso planteado desde hace años.