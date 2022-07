Lo veníamos sospechando desde hace algunas semanas, cuando Chris Hemsworth dijo en una entrevista y en una publicación de Instagram que no sabía si seguiría, o no, siendo Thor dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora ha explicado en una rueda de prensa virtual de Thor: Love and Thunder que, aunque hay muchas más historias que contar sobre el dios del trueno, hay muchas otras versiones del personaje "que aún no hemos visto".

Feige, presidente de Marvel Studios, ha sido lo suficientemente ambiguo como para dejar la puerta abierta para más historias, pero al mismo tiempo sugerir sutilmente que cabe la posibilidad de que el Thor del futuro sea una variante o una versión diferente a la que hemos visto hasta la fecha con Chris Hemsworth.

"Hay algo llamado cómics que cuentan muchas historias y todas las nuevas se derivan de ahí. Además, ¿hemos contado ya todas las grandes historias de Thor? La respuesta es no. Hay muchas más. Siempre hemos considerado que la intención al contar nuestras historias es continuar con la vida del personaje, sobre todo darle continuidad a la experiencia con el actor y mostrarlos como parte de un todo y no como partes individuales. Eso sí, Mighty Thor (Poderosa Thor), interpretada por Natalie Portman, no será la única versión alterna de Thor que veremos en pantalla. Porque si nos ceñimos a los cómics, hay muchas otras encarnaciones de Thor que aún no hemos visto".

La inevitable salida de Chris Hemsworth como Thor y del Universo Cinematográfico de Marvel

Thor: Love and Thunder es la primera vez que Marvel Studios hace una cuarta película en solitario para uno de sus superhéroes. Con Iron Man o Capitán América se limitaron a sus respectivas trilogías. Pero tras la reinvención del personaje y el éxito de Thor: Ragnarok, la casa de las ideas, decidió dar continuidad a ese tono y esa línea que les ha funcionado muy bien.

Pero los actores no pueden estar toda la vida interpretando a superhéroes ultra poderosos porque el paso del tiempo es inevitable, y los intereses creativos pueden ir cambiando. Aunque Chris Hemsworth ha dicho y repetido que el interpretaría a Thor toda su vida, su salida será inevitable.

Es por eso que Kevin Feige empieza a hablar de versiones alternas de Thor. En los cómics no siempre fue la misma persona, y en el Universo Cinematográfico de Marvel no será la excepción.

De hecho, es probable que el único motivo real por el cual Chris Hemsworth siga interpretando a Thor es por el cambio tan grande que el personaje ha sufrido a lo largo de los años. En la rueda de prensa virtual lo mencionó: "Con los años los elementos básicos del personaje se han mantenido, pero también ha cambiado tan drásticamente como yo. Y es lo divertido de todo esto". El gran responsable de ese giro es Taika Waititi, quien estuvo al frente de Thor: Ragnarok.

Con Thor: Love and Thunder pretenden "subir el volumen" aún más a esta nueva versión de Thor. Así lo explicó el director en la rueda de prensa: "Cuando conocí a Chris Hemsworth me di cuenta de que es muy difícil de etiquetarlo. Por eso era un gran reto. Puedo decir que por su personalidad y su energía, es el tipo de persona con quien me iría de aventuras. También alguien en quien puedes confiar para cuidarte. Cómo un héroe de verdad. Por eso quise inspirarme en todas esas cualidades y hacer un Thor que se parece más a Chris". Y terminó bromeando: "en realidad la película es un documental".

Aún así, los días de Chris Hemsworth dentro del Universo Cinematográfico parecen estar contados. Puede que sea una salida parcial, en que el personaje se retira temporalmente, dando paso a otras versiones. Y después de unos años vuelva una última vez. Tal vez un poco como se rumorea que sucederá con Steve Rogers/Capitán América y ese regreso final de Chris Evans.