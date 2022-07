El iPhone 14 es sin duda el terminal más esperado del año. O podemos decir terminales. Y es que si los rumores se cumplen, tendremos como viene siendo habitual el iPhone 14 y iPhone 14 Pro, pero en esta ocasión el terminal de entrada llegaría con sorpresa. Tal y como vendrían a confirmar sus fundas filtradas.

Si ya sabíamos no veríamos el iPhone 14 mini en esta ocasión, lo cierto es que los usuarios que no opten por la gama Pro tendrán una opción adicional. Vuelve el Plus. Según las fundas filtradas del próximo modelo de Apple, tendremos en total cuatro modelos disponibles: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

Todos con las sutiles diferencias en diseño a los que ya estamos acostumbrados: un sistema de cámara doble en el iPhone 14 y un sistema triple, con normal, gran angular y tele en el iPhone 14 Pro. No obstante, la sorpresa está en el Plus.

iPhone 14 Plus y iPhone 14 Max: mismo tamaño

Si hacemos caso a las fundas filtradas, el iPhone 14 Pro y iPhone 14 Plus compartirán tamaño. Es decir, aquellos que busquen el terminal grande no tendrán que pagar el desembolso que supone saltar al Pro Max. Eso sí, seguramente tamaño y batería serán lo único que compartirán, puesto que está más que confirmado por diferentes rumores que solo los Pro tendrán el chip más novedoso y pantalla siempre encendida.

De momento, eso sí, habrá que esperar para confirmar este extremo durante la presentación de Apple, prevista para principios de septiembre y en la que veremos el iPhone 14 en todo su esplendor.

Otra sorpresa que nos dejan las fundas filtradas del iPhone 14 es que veremos muy pocos cambios de diseño. Todo apunta a que se mantiene el mismo diseño cuadrado del iPhone 13. Y solo el módulo de la cámara del iPhone 'Pro' será un poco más grande que en años anteriores. A día de hoy lo único que es seguro que podremos esperar un cambio de diseño modesto, con la mayor diferencia general la del nuevo modelo base de 6.7 pulgadas: iPhone 14 Plus