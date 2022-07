Que los iPhone 14 están a la vuelta de la esquina no es ningún secreto. Pero lo cierto es que este será un año de cambios en la forma en la que Apple pondrá a la venta su teléfono estrella. Si hacemos caso a los rumores, la línea de iPhone de este año será un poco diferente, y las diferencia entre los modelos Pro y no Pro serán más grandes.

Todo parece indicar que este año tendremos dos iPhone 14 (normal y Max) y dos Pro (normal y Max) cuya diferencia principal estará en el tamaño de la pantalla. Pero no será lo único que cambie entre ambos modelos. Si históricamente las grandes diferencias entre los modelos Pro y normal han estado limitadas principalmente a la cámara, la pantalla y la construcción, este año parece que va a haber una más significativa.

Según Ming-Chi Kuo, los iPhone 14 y iPhone 14 Pro no montarán el mismo Chip. Será la primera vez que Apple siga este camino desde la llegada de los procesadores A de la compañía. En este sentido, todo parece indicar que el iPhone 14 Pro será el único que monte los chips más nuevos y potentes de la compañía. Si nada cambia, el A16 Bionic estará limitado al modelo Pro. Y será para siempre, también para los iPhone del futuro.

Cada vez más diferencias entre el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro

Imagen: Jon Prosser.

¿Y qué pasa con los iPhone 14 no Pro? Pues que mantendrían los chips A15 Bionic de los iPhone 13 y iPhone 13 Pro, parece que suficiente para garantizar unos cuantos años de seguir adelante respecto a la competencia. Y es que con este movimiento Apple separará cada vez más la gama normal y la Pro, que recibirá la mayoría de nuevas especiaciones y, por tanto, de prestaciones. Su precio, lógicamente, también aumentará en consonancia.

Parece que en esta ocasión, el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro tendrá diferencias significativas no solo en la cámara, también en la pantalla (se espera que en el modelo Pro sea del tipo siempre encendida), construcción, chip y funcionalidad general. No obstante, aunque algunos analistas creen que Apple utilizará una versión más potente del chip A15 con 6 GB de RAM en lugar de 4 GB en los nuevos teléfonos, pero la arquitectura será la misma que la que se encuentra en los chips del iPhone 13.

A este respecto hay que tener claro que todo esto no son más que rumores, y que hasta que Apple no presente el iPhone 14 en septiembre, no podremos salir de dudas. Lo que si está claro es que, al igual que en sus ordenadores, Apple está aumentando la brecha entre la gama consumidor y Pro, y que era lógico que este salto llegase también al iPhone de forma significativa.