Uno de los ejes narrativos de la cuarta temporada de Stranger Things es el personaje de Maxine "Max" Mayfield, interpretada por Sadie Sink. Desde su aparición en la segunda temporada de la serie de Netflix, su rol ha ido creciendo de forma sostenida. En un principio, ajena al grupo de protagonistas hasta la actualidad, cuando forma parte de la banda. A este factor se suma otro: Vecna, el villano de la serie, puso su mirada en ella hasta alcanzarla. Esto dejó abierta una pregunta, con el final de la más reciente temporada: ¿está viva o no?

El plan de Vecna consistió en matar a cuatro personas en distintos puntos cardinales para abrir el upside down al mundo real. Max fue una de las elegidas dentro de ese proceso. Durante el Volumen I de la cuarta temporada de Stranger Things, el villano estuvo a instantes de asesinarla. Se apoyó en distintos recuerdos y traumas del personaje para avanzar sobre su estabilidad emocional. A través de la música, sus amigos lograron rescatarla.

Pero la búsqueda de Vecna en relación con Max no se detuvo. El tramo final del Volumen II de la cuarta temporada de Stranger Things vuelve a ponerla en la mira del villano, quien toma su vida para poder activar su plan. Max estuvo muerta durante aproximadamente un minuto, hasta que Once, interpretada por Millie Bobby Brown, logró traerla de vuelta. Aunque no del todo: el personaje sigue en una zona oscura. Sobre este aspecto fueron consultados los autores de la serie, Matt y Ross Duffer.

Stranger Things: ¿qué dijeron los hermanos Duffer sobre el futuro de Max?

Durante su paso por el pódcast “Happy Sad Confused”, los hermanos Duffer trataron distintos temas sobre Stranger Things. Uno de ellos, sí, fue el estado en el que se encuentra Max. Sobre si está viva o no, Ross Duffer dijo: “Sí, tiene muerte cerebral, pero está viva. Con muerte cerebral, ciega y todos sus huesos rotos, pero lo está haciendo muy bien”.

La última frase, “lo está haciendo muy bien”, puede que tenga que ver con la intención de salvarla que tiene Once, quien la ha buscado en la oscuridad. Como parte de su plan, Vecna rompió las cuatro extremidades de Max, la dejó ciego y generó otros traumas. Sin bien el personaje no tuvo el mismo fin que las otras tres víctimas, gracias a Once, quedó malherida.

La muerte de distintos personajes se asoma como una etapa importante dentro de Stranger Things. Este aspecto es uno de los más comentados y tratados por los hermanos Duffer durante las entrevistas. A propósito de esto, Matt Duffer comentó: "Hemos explorado todas las opciones en la sala de redacción”. Y ejemplificó: "Solo como una hipótesis completa, si matas a Mike, eso es deprimente. No somos Juego de Tronos. Esto es Hawkins, no es Westeros".

El volumen II de la cuarta temporada de Stranger Things ha sido todo un éxito dentro de la plataforma, registrando el mejor inicio en cuanto a views desde El juego del calamar. En algunas regiones, se registró caída del sistema de Netflix. Mientras tanto, se espera que la quinta y última temporada de la serie llegue a finales de 2023 o principios de 2024.