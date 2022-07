¿Qué sería de Stranger Things sin sus referencias culturales? Sin duda, uno de los puntos más logrados de la serie de Netflix es su capacidad para recorrer la cultura pop. Hacerlo, además, con un brillante nivel de detalle e incorporando hitos, referencias y todo tipo de análisis a su argumento. La serie, considerada precursora de toda una ola de retro nostalgia, es también un fenómeno cultural. Basada en una época emblemática del cine y la televisión, el programa juega con la idea de la reconstrucción de una década con habilidad. Y lo hace utilizando los easter eggs como guiños a la audiencia. También, como telón de fondo que incorpora interés y una brillante conexión emocional a la trama.

Pero mientras las anteriores entregas mostraron lo mejor de cines y películas emblemáticas, la temporada cuatro vinculó su premisa a la atmósfera. Y una que utilizó varias de las películas de género más conocidas para sostener su lenguaje. Como si eso no fuera suficiente, la serie logró crear una reinvención completa de tropos clásicos del cine de terror y de suspense. Todo con una ambientación y cinematografía cuidadosa. El resultado fue una producción sofisticada, madura y siniestra que rebasó las expectativas.

Los hermanos Duffer y el guionista Shawn Levy decidieron que la penúltima entrega de Stranger Things rindiera tributo a iconos del terror. De una forma meditada, sorprendentemente hábil y pulcra, la temporada es un compendio de guiños al género. Te contamos acerca de los mejores easter eggs en los dos últimos capítulos de la cuarta temporada de Stranger Things. Una combinación de buenas ideas, mejor ejecución y al final, una gran celebración a la cultura del entretenimiento en estado puro.

Una habitación llena de monstruos

Netflix

Si eres fanático de la saga Aliens, lo habrás notado de inmediato. La serie le rinde tributo en el capítulo ocho en una de las escenas más espeluznantes de la franquicia. Y lo hace para apuntalar la idea de que, en esta ocasión, la atmósfera de pesadilla recurrente lo es todo en la entrega.

En una de las escenas del capítulo, Hopper, Joyce y Murray encuentran un laboratorio clandestino en la cárcel de la que intentan escapar. Se trata de una especie de espacio de experimentación genética en la que puede verse a un Demogorgon atrapado. También a una docena de enormes contenedores de cristal en la que pueden verse cuerpos en suspensión de otras criaturas. La imagen es virtualmente idéntica a la de Alien Resurrection de Jean-Pierre Jeunet, en la que se muestra un espacio científico idéntico. Y también durante la secuencia podía verse las diversas etapas de clonación de un Xenoformo.

El film está fuera del espectro de los clásicos de los ’70 y ’80 que usualmente Stranger Things incluye en su repertorio. Pero la referencia puede ser más emotiva. Winona Ryder — Joyce, en la ficción — protagonizó la película junto a Sigourney Weaver.

Michael Myers está de visita

Y si la temporada anterior hubo varios guiños directos a Pesadilla en la Calle Elm de Wes Craven, esta vez le tocó el turno a John Carpenter. Y de la forma más directa inimaginable. No solo en la música score de la temporada — varias veces puede escucharse la única nota del soundtrack del film — sino también en sus símbolos. Y como si eso no fuera suficiente, en la sensación de amenaza y acecho que Vecna encarna desde las profundidades de Upside Down.

Pero si necesitas algo más directo, la serie lo muestra en el capítulo. En una de las escenas, puede verse a Eddie Munson buscar una máscara para cubrirse el rostro y ocultar su identidad. Y se trata de nada más y nada menos, que una réplica de la icónica que lleva Michael Myers en la clásica saga de terror.

Dieciséis velas y Stranger Things

Netflix

¿Te pareció que Vickie, el interés amoroso de Robin, te resultaba familiar? Puede ser que te recuerde a una actriz icónica de la década de los ochenta Molly Ringwald. Un parecido que la mayoría de los fanáticos notaron desde los capítulos anteriores. Pero esta vez, se trata algo más que una sutil semejanza y como siempre, la serie lleva la referencia a otra dimensión.

El parecido entre Vicky y la emblemática actriz se convierte el símbolo del amor no correspondido en el capítulo ocho. Mientras la pandilla de Hawkins se apresura a comprar suministros y armas para su batalla contra Vecna, Robin se tropieza con Vicky. Y el personaje lleva un atuendo exactamente igual al que Ringwald llevó en el éxito generacional Sixteen Candles.

El horror en el baile de graduación de Stranger Things

Para el capítulo nueve de la cuarta temporada de Stranger Things, los guiños al terror aumentan y se hacen más duros. En especial, a medida que la mirada de los Duffer sobre el futuro de los personajes se hace más trágica. Es por ese motivo, que la escena en que Max debe enfrentar a Vecna desde sus recuerdos, encuentra en Carrie de Brian De Palma su referencia más clara.

En la escena que Max se encuentra atrapada en un salón decorado para un baile de primavera pueden verse globos que al explotar derramaban sangre. También, la decoración en tonos azules recuerdan al icónico film.

Stephen King para el recuerdo

En una de las últimas escenas de la temporada, la serie rinde tributo a Stephen King y de la manera más emocional. En ella, puede escucharse a Lucas, que hace compañía a la inconsciente Max, leer el pasaje de un libro.

Se trata de un fragmento de El Talismán, libro que King escribió a cuatro manos con Peter Straub. De hecho, el argumento literario cuenta la historia de un niño en busca de un talismán para salvar la vida de su agonizante madre. ¿Un presagio de lo que ocurrirá en la próxima temporada de Stranger Things?