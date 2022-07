Una comedia puede basarse en distintos tipos de humor. Si es de Woody Allen, las carcajadas derivan de los diálogos. Si es de un filme al estilo de los mudos dirigidos por Charles Chaplin y Buster Keaton o de Solo en casa (1990), un slapstick, uno se ríe por los disparates físicos que se suceden en pantalla. Y también es posible una combinación en la que, además, se incluyan elementos surrealistas como los gritos de las cabras que aparecen en Thor: Love and Thunder (2022).

Toothgnasher y Toothgrinder se dedican a soltar fastidiosos alaridos todo el rato. ¿Por qué? Pues porque se trata de una característica absurdamente divertida para generar más hilaridad en los espectadores, como las carcajadas del Caballo que Ríe en la serie animada (Des)encanto (desde 2018). Y, por supuesto, llama bastante la atención y es lógico que Jason Guerrasio le preguntara al cineasta Taika Waititi sobre ello en una entrevista para Insider sobre la película de Marvel.

“Nunca tuvimos la intención de que estuviesen gritando. Las cabras siempre iban a estar ahí porque están en los cómics, pero no sabíamos cómo sonarían”, cuenta el neozelandés al frente de Thor: Love and Thunder. “Luego, alguien en posproducción encontró este meme de una canción de Taylor Swift que tiene cabras gritando. Ni siquiera sabía que existía. Así que escuché a las cabras gritando y sentí que era increíble. Mucha gente piensa que soy yo quien grita. [Pero] no soy yo”.

De un meme sobre Taylor Swift a ‘Thor: Love and Thunder’

Marvel Studios

El guionista Steve Englehart y el dibujante John Buscema crearon a Toothgnasher y Toothgrinder para el número cinco de Thor Annual, publicado en agosto de 1976. Ambas son unos animales enormes, que miden unos seis pies de altura hasta la cruz y pesan cerca de 770 kilos. Tiran del carro del Dios del Trueno, y su fortaleza es acorde a semejante tamaño. E incluso pueden dañar el Mjölnir, que aquí blande Jane Foster. Pero no sabemos nada de si, igualmente, la Rompetormentas.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

“Creo que uno de los proveedores que estaba haciendo las cabras generadas por computadora simplemente agregó la canción de Taylor Swift I Knew You Were Trouble, pero la hecha por fanáticos con los sonidos de cabra, y pensamos que era muy divertida”, continúa Taika Waititi. “Así que era solo una toma de cómo iban evolucionando las criaturas generadas por ordenador. No estaba destinada a la película ni nada; solo era una actualización. Y los gritos eran increíbles”. Así que se los quedaron para Thor: Love and Thunder.