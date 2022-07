¿Alguna vez te has preguntado durante un viaje en avión por qué las ventanas son redondas? Bueno, en realidad no son un círculo perfecto, sino más bien un cilindro o un óvalo. El caso es que resulta curioso que no sean ventanas rectangulares al uso, como las de una casa. Y lo cierto es que en el pasado sí que lo eran. Sin embargo, fueron la causa de varios accidentes mortales, de modo que cuando los ingenieros se dieron cuenta pasaron rápidamente a rediseñar los aviones, eliminando las esquinas de las ventanas.

El problema que dio lugar a todos esos accidentes provocados por las ventanas rectangulares está relacionado con la presión. Ya sabemos que, aun estando presurizadas las cabinas de los aviones, existe una importante diferencia de presión entre el interior y el exterior. Además, la presión en el exterior disminuye cada vez más a medida que se asciende. Esto genera una tensión sobre el avión que se soluciona fácilmente gracias a su forma cilíndrica.

El estrés que se genera en el fuselaje se desplaza suavemente sobre él hasta llegar a las ventanas. Ahí sufre una interrupción, que dependerá de la forma de las mismas. Si hay esquinas, las tensiones se acumulan ahí, de manera que podrían llegar a romperse los cristales. Además, el metal cercano a las ventanas también se vería presionado y podría deteriorarse. En cambio, si se redondean, aunque no sean un círculo perfecto, estamos eliminando este problema de las esquinas.

Los accidentes de avión que llevaran a rediseñar las ventanas

En 1890, el ingeniero francés Clément Ader hizo volar el que se considera el primer avión de la historia. Solo se desplazó 50 metros, pero sin duda fue todo un hito. Más tarde llegaron otros aviones capaces de desplazarse mucho más lejos. Se introdujeron los aviones de combate o para el transporte de mercancías, además de las avionetas privadas. También poco a poco se fue introduciendo el concepto del avión de pasajeros. Sin embargo, hasta 1949 no se hizo volar el primer avión comercial de reacción. Se trata del de Havilland DH. 106 Comet, un magnífico vehículo cuya flota se hizo cada vez mayor, hasta retirar sus últimos aviones en la década de 1990.

Por lo tanto, en los 50 los aviones comerciales eran algo ya bastante habitual. Se trataba de aviones muy diferentes a los que podemos ver hoy en día, a multitud de niveles. Y uno de ellos era precisamente la existencia de ventanas cuadradas o rectangulares.

Lamentablemente, en dicha época hubo dos accidentes fatales con muy poco tiempo de diferencia. El primero, en enero de 1954, acabó con la muerte de 29 pasajeros y 6 tripulantes, después de que el avión se estrellara frente a la isla italiana de Elba. Más tarde, en abril de ese mismo año, un accidente en las costas de Nápoles acabó con la vida de 14 pasajeros y 7 tripulantes.

Los ingenieros de la compañía se pusieron manos a la obra en busca de posibles explicaciones a la catástrofe. Así, vieron que en ambos casos el fuselaje cercano a las ventanas del avión parecía haber reventado. Esto significaba que el metal había estado expuesto a una gran presión. Y pronto entendieron los motivos.

¿Por qué esto no había ocurrido antes?

Si bien estos aviones fueron de los primeros que realizaron vuelos comerciales, este medio de transporte llevaba décadas funcionando. Se habían dado accidentes, como es lógico, pero las causas habían sido claramente otras. ¿Por qué en cuanto se iniciaron los vuelos comerciales hubo dos accidentes tan seguidos? La clave está en la altura.

Anteriormente, los aviones volaban mucho más bajo. Sin embargo, cuando pasaron a convertirse en un medio de transporte de pasajeros habitual, se decidió subirlos mucho más alto. Esto es principalmente por dos razones. Por un lado, se ahorra en combustible. Si un mismo avión iba a realizar una gran cantidad de vuelos largos en poco tiempo, cuando menos combustible gastara, mejor. Por otro lado, se evitaban las turbulencias típicas de capas más bajas de la atmósfera, por lo que sería mucho más cómodo para los pasajeros.

El problema es que ese ascenso supuso una mayor diferencia de presión y más tensión sobre las esquinas de las ventanas. El avión en algunos casos no pudo soportarlo y terminaron produciéndose aquellos accidentes fatales.

En su día, cuando se anunciaron aquellos accidentes, se dijo que quizás el descubrimiento de esta mejora en los aviones pudiese ser un consuelo para los familiares de las víctimas. Es difícil saber si a alguna de esas personas les supuso realmente un consuelo. Lo que está claro es que, a veces, es necesario cometer errores para ver la mejor forma de avanzar. El problema viene cuando esos errores acaban siendo fatales.