El nuevo PlayStation Plus ya se encuentra disponible en diversas regiones del mundo, entre ellas Latinoamérica —en España a partir del 18 de junio—, y aquí en Hipertextual hemos tenido la oportunidad de probarlo. Tras examinar el catálogo completo de juegos disponibles, que ciertamente tiene propuestas para todos los gustos, ya es posible vislumbrar quiénes le sacarán mayor provecho a la renovada suscripción. Aunque lo fácil sería pensar que Sony no tendrá problemas para convencer a sus consumidores más fieles de abrir la cartera, la realidad podría ser muy distinta.

Primero hay que decir que, en cuestión de cantidad y calidad, el nuevo PlayStation Plus cumple con las expectativas. Cabe decir que estas últimas ya estaban condicionadas porque, como seguramente sabes, Sony no pretende ofrecer sus juegos exclusivos de lanzamiento en dicha suscripción, lo cual lo diferencia sustancialmente de la estrategia de Xbox Game Pass. Hace unos meses te conté que estos servicios no compiten entre sí, y con el tema de hoy te va a quedar más claro por qué.

Aunque hay cientos de títulos esperando por ser disfrutados, el nuevo PlayStation Plus puede ser menos o más atractivo, dependiendo de la perspectiva donde se mire.

Si eres un fiel consumidor de la marca, y en general sueles adquirir muchos juegos third-party de lanzamiento o aprovechar los regalos mensuales de PlayStation Plus, verás que muchos títulos del servicio, al menos los más importantes, ya están en tu biblioteca física o digital desde hace tiempo. Es decir, ya tuviste la oportunidad de disfrutarlos y, de querer hacerlo nuevamente, no es necesario pagar los nuevos planes.

Con lo anterior quiero decir que el nuevo PlayStation Plus será menos interesante para las personas que le han dado forma a su biblioteca desde la PlayStation 3. Por lo tanto, para estas personas el principal atractivo del servicio es el acceso a juegos clásicos que se han actualizado con múltiples novedades. Entre ellas el sistema de trofeos —es el caso de Syphon Filter— o la posibilidad de guardar la partida en cualquier momento.

El problema es que el listado de títulos clásicos de PS1 y PS2, por el momento, es bastante pobre. En la primera consola, la selección se limita a:

Ape Escape

Hot Shots Golf

I.Q Intelligent Qube

Jumping Flash!

Mr. Driller

Oddworld: Abe's Oddysee

Resident Evil Director's Cut

Syphon Filter

Tekken 2

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue!

Wild Arms

Worms Armageddon

Worms World Party

Mientras que la lista de PlayStation 2 queda conformada por:

Ape Escape 2

Arc The Lad: Twilight of the Spirits

Dark Cloud

Dark Cloud 2

Fantavision

Hot Shots Tennis

Jak 3 (remasterización de PS4)

Jak and Daxter: The Precursor Legacy (remasterización de PS4)

Jak II (remasterización de PS4)

Jak X (remasterización de PS4)

Kinetica

Okage: Shadow King

Primal

Red Faction

Red Faction 2

Rise of the Kasai

Rogue Galaxy

Siren

Star Wars: Bounty Hunter

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars: Racer Revenge

The Mark of Kri

War of the Monsters

Wild Arms 3

Entonces, si tenías la intención de suscribirte motivado por los juegos clásicos, será mejor seas paciente y esperes por un momento posterior. Según Sony, el catálogo de PlayStation Plus irá creciendo con el paso del tiempo, aunque no sabemos a qué ritmo. Definitivamente, la compañía debe darle mayor cariño a su legado y poner especial atención en fortalecer la biblioteca clásica.

Otra forma de hacer valer el gasto para estos suscriptores es comenzar a ofrecer juegos nuevos el mismo día de su lanzamiento —que es lo que verdaderamente catapultó el éxito de Xbox Game Pass—. Con los exclusivos más importantes ya sabemos que eso no va a suceder, pero no descartemos que Sony se asocie con otras compañías —como hace Microsoft— para que el catálogo esté actualizado con títulos nuevos. No olvidemos que, más adelante, Ubisoft+ estará incluido en la suscripción —únicamente en los planes Extra y Premium (Deluxe en Latinoamérica)—.

¿Eres nuevo en PlayStation? Ni lo pienses, suscríbete

Ahora bien, si eres un recién llegado a la plataforma, o estás a punto de comprar una consola PlayStation por primera vez —o después de mucho tiempo—, el nuevo PlayStation Plus es la propuesta ideal para ti. Hay tantas opciones que no sabrás ni por donde empezar. Afortunadamente, la interfaz del servicio está bien diseñada para que también encuentres juegos en función de los géneros que más te gustan.

Por supuesto, el verdadero valor del servicio está sujeto a tus preferencias o posibilidades. Quizá tengas una PS4/PS5 y, por uno u otro motivo, no hayas tenido la oportunidad de hacer crecer tu biblioteca desde hace tiempo. Si es el caso, seguramente encontrarás múltiples juegos interesantes en el catálogo por los que vale la pena desembolsar la cuota mensual adicional.

A pesar de los inconvenientes iniciales con el número de juegos clásicos, y sabiendo que los exclusivos no estarán disponibles de día uno, la renovación de PlayStation Plus promete mucho de cara al futuro. Quizá no pase mucho tiempo para que sea atractivo tanto para los más fieles seguidores como para los más nuevos.