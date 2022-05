Sony finalmente dio a conocer una parte de los juegos que estarán incluidos en el renovado PlayStation Plus. Algunos de ellos, como ya se sabía previamente, pertenecen a compañías terceras. Entre las third-party que estarán a bordo de la plataforma encontramos a Ubisoft, sin embargo, su alianza con los de Japón irá más allá de lo que pensábamos.

Y es que Ubisoft+, la suscripción de juegos de la editora francesa, formará parte parte del nuevo PlayStation Plus en el futuro próximo. Gracias a esta asociación, más de 100 títulos de Ubisoft estarán disponibles a través del servicio de Sony sin costo adicional. No obstante, cabe mencionar que solo se ofrecerá a través de los planes Extra y Premium (Deluxe en Latinoamérica).

De momento, eso sí, no existe una fecha exacta para la integración, entonces no esperes verla en el lanzamiento del nuevo PlayStation Plus durante junio. Ojo, Ubisoft señala que Ubisoft+ también hará su debut en Xbox, pero no adelantaron más detalles al respecto.

"Hoy, Ubisoft anuncia que traerá su suscripción a Ubisoft+ a la plataforma PlayStation en el futuro. Ubisoft+ cuenta con más de 100 juegos, incluyendo los últimos lanzamientos desde el primer día, juegos clásicos, ediciones premium, paquetes de contenido adicional y recompensas. Ubisoft+ está actualmente disponible en PC, Stadia y Amazon Luna, y en última instancia estará disponible en PlayStation y Xbox", mencionan.

Ubisoft a bordo del nuevo PlayStation Plus

Mientras Ubisoft+ se integra por completo con el servicio de Sony, la compañía liderada por Yves Guillemot lanzará Ubisoft+ Classics, una colección de 27 juegos que acompañarán el lanzamiento del nuevo PlayStation Plus. El listado, a continuación:

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Cabe mencionar que la colección crecerá hasta los 50 títulos a finales de 2022. Por lo tanto, será mejor que nos hagamos a la idea de que toda la biblioteca de Ubisoft+ se sumará a PlayStation Plus hasta el próximo año.

"Con Ubisoft+ Classics, estamos proporcionando a los jugadores de PlayStation otra forma de disfrutar de los juegos de Ubisoft en sus consolas. Esto es solo el comienzo, ya que en última instancia pondremos Ubisoft+ a disposición de los propietarios de PlayStation a medida que continuamos construyendo nuestra visión y brindando a los jugadores más opciones para acceder a sus juegos favoritos, cuando y donde quiera que estén", concluyen.

Recuerda que la versión renovada de PlayStation Plus verá la luz el 13 de junio en América y el 23 del mismo mes en Europa. Puedes consultar precios por región en la tabla inferior: