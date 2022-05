Después de mucha incertidumbre, Sony ha comenzado a revelar cuáles serán algunos de los juegos que formarán parte del catálogo del nuevo PlayStation Plus. La compañía japonesa dio a conocer algunos de los títulos que estarán disponibles en el renovado servicio bajo suscripción, que se lanzará la próxima semana en Asia y luego continuará su desembarco global.

Por supuesto, la disponibilidad de títulos variará según las regiones y los planes elegidos por los usuarios. No obstante, es interesante que PlayStation Plus comience a mostrar sus cartas de cara a su estreno formal, ya que hasta aquí poco se sabía con respecto a los títulos a disposición.

El anuncio de Sony incluye juegos de PS4 y PS5, así como propuestas clásicas de la PlayStation original y la PSP. Y en los mercados donde actualmente funciona PlayStation Now, los jugadores ya conocen cuáles serán los títulos de PS3 que se podrán disfrutar a través de streaming.

Los juegos de PS4 y PS5 se ganan un lugar en el nuevo PlayStation Plus

Como mencionamos al comienzo, una de las grandes dudas que generaba el lanzamiento del nuevo PlayStation Plus era qué juegos incluiría en su catálogo. Y si bien Jim Ryan, presidente de PlayStation, había adelantado que el servicio tendría "grandes juegos", la compañía no había dado precisiones al respecto. Por suerte eso ya no es así, y ahora conocemos al menos una parte de los títulos de PS4 y PS5 que serán accesibles bajo suscripción.

Vale mencionar que estos juegos no estarán disponibles para quienes estén suscriptos al nivel inicial de PlayStation Plus, sino para quienes cuenten con los planes Extra, Premium o Deluxe (este último solo disponible en Latinoamérica). Este es el listado oficial compartido por la compañía japonesa:

PlayStation Studios

Alienation - PS4

Bloodborne - PS4

Concrete Genie - PS4

Days Gone - PS4

Dead Nation Apocalypse Edition - PS4

Death Stranding y Death Stranding Director’s Cut - PS4/PS5

Demon’s Souls - PS5

Destruction AllStars - PS5

Everybody’s Golf - PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut - PS4/ PS5

God of War - PS4

Gravity Rush 2 - PS4

Gravity Rush Remastered - PS4

Horizon Zero Dawn - PS4

Infamous First Light - PS4

Infamous Second Son - PS4

Knack - PS4

LittleBigPlanet 3 - PS4

LocoRoco Remastered - PS4

LocoRoco 2 Remastered - PS4

Marvel’s Spider-Man - PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - PS4/PS5

Matterfall - PS4

MediEvil - PS4

Patapon Remastered - PS4

Patapon 2 Remastered - PS4

Resogun - PS4

Returnal - PS5

Shadow of the Colossus - PS4

Tearaway Unfolded - PS4

The Last Guardian - PS4

The Last of Us Remastered - PS4

The Last of Us: Left Behind - PS4

Until Dawn - PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection - PS4

Uncharted 4: A Thief’s End - PS4

Uncharted: The Lost Legacy - PS4

WipEout Omega Collection - PS4

Juegos de terceros

Ashen - PS4

Assassin’s Creed Valhalla - PS4/PS5

Celeste - PS4

Cities: Skylines - PS4

Control: Ultimate Edition - PS4/PS5

Dead Cells - PS4

Final Fantasy XV Royal Edition - PS4

Hollow Knight - PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy - PS4/PS5

Mortal Kombat 11 - PS4/PS5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - PS4

NBA 2K22 - PS4/PS5

Outer Wilds - PS4

Red Dead Redemption 2 - PS4

Resident Evil - PS4

Soulcalibur VI - PS4

The Artful Escape - PS4/PS5

The Crew 2 - PS4

Originales de PlayStation 3

Una de las grandes novedades del lanzamiento del renovado PlayStation Plus es la inclusión de juegos originales de PS3 para jugar por medio de streaming. Esto se encuentra disponible para suscriptores del plan Premium que se encuentren en alguno de los 19 países donde ya funciona PlayStation Now, como es el caso de España. De todas formas, Sony ha anunciado que planea expandir su plataforma para jugar en la nube a otros países europeos.

Los japoneses también han aclarado que estos títulos no son remasterizaciones, sino las versiones originales de su popular consola lanzada a fines de 2006.

PlayStation Studios

Crash Commando

Demon’s Souls

echochrome

Hot Shots Golf: Out of Bounds

Hot Shots Golf: World Invitational

Ico

Infamous

Infamous 2

Infamous: Festival of Blood

LocoRoco Cocoreccho!

MotorStorm Apocalypse

MotorStorm RC

Puppeteer

rain

Ratchet & Clank: Quest For Booty

Ratchet & Clank: A Crack in Time

Ratchet & Clank: Into the Nexus

Resistance 3

Super Stardust HD

Tokyo Jungle

When Vikings Attack

Juegos de terceros

Asura’s Wrath

Castlevania: Lords of Shadow 2

Devil May Cry HD Collection

Enslaved: Odyssey to the West

F.E.A.R.

Lost Planet 2

Ninja Gaiden Sigma 2

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

PlayStation Plus no se olvida de la PSP y la PlayStation original

El otro punto fuerte con el que Sony quiere cautivar al público a través del nuevo PlayStation Plus es con su oferta de títulos clásicos. Estamos hablando de juegos de la PlayStation original y de la PlayStation Portable, que también estarán llegando a los usuarios del renovado servicio de suscripción.

En este caso habrá versiones originales, así como ediciones que se lanzaron remasterizadas para la PS4. Estas propuestas solamente serán accesibles para quienes cuenten con el plan Premium (Deluxe en Latinoamérica).

PlayStation Studios

Ape Escape

Hot Shots Golf

I.Q. Intelligent Qube

Jumping Flash!

Syphon Filter

Super Stardust Portable (PSP)

A continuación, las versiones remasterizadas para PS4:

Ape Escape 2

Arc The Lad: Twilight of the Spirits

Dark Cloud

Dark Cloud 2

FantaVision

Hot Shots Tennis

Jak II

Jak 3

Jak X: Combat Racing

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

Rogue Galaxy

Siren

Wild Arms 3

Juegos de terceros

Mr. Driller

Tekken 2

Worms World Party

Worms Armageddon

Y las siguientes remasterizaciones para PS4:

Baja: Edge of Control HD

Bioshock Remastered

Borderlands The Handsome Collection

Bulletstorm: Full Clip Edition

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Lego Harry Potter Collection

PS Plus, en la cuenta regresiva para su lanzamiento

Sony ha aprovechado este anuncio para recordar también la presencia de nuevos juegos añadidos cada mes, así como pruebas por tiempo limitado, entre otras opciones. El renovado PlayStation Plus está a la vuelta de la esquina y apuesta a ganarse un lugar entre los fanáticos, aprovechando no solo la propuesta actual de PS4 y PS5, sino también haciendo una gran apuesta por la nostalgia.

El servicio debutará en Asia el próximo 24 de mayo y sumará nuevos territorios con el correr de las semanas. Japón lo recibirá el 2 de junio, en tanto que llegará a América el 13 de ese mismo mes. En Europa y territorios seleccionados de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) hará su estreno el 23 de junio.

Si te preguntas por los precios, te los recordamos a continuación: