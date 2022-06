El último tráiler de Thor: Love and Thunder nos permitió echarle un vistazo a Gorr El Dios Carnicero. Sin embargo, no es el único que se ha dejado ver en los avances de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, varios de estos vídeos esconden secretos que resultarán de gran importancia en el filme, y hoy venimos a mostrarte algunos de los que podrías haberte perdido.

Se trata de un grupo de cinco dioses que aparecerán en Thor: Love and Thunder. Si eres fan de los cómics, es probable que reconozcas a más de uno, y será su primera introducción al Universo Cinematográfico de Marvel, así que no te los puedes perder.

Por supuesto, nada de esto ha sido confirmado por Marvel directamente. Se trata de detalles que han sido capturados por usuarios de Twitter y Reddit, y quienes han decidido compartirlo con el resto de internet para que también puedan observarlos. Por esto, no sabemos si se trata de pequeños guiños o cameos; o si tendrán un peso importante dentro de la nueva historia de Thor.

¿Dónde aparecen estas nuevas referencias? Solo tienes que echarle un vistazo al tráiler de Thor: Love and Thunder, específicamente al minuto 1:47. Es en este preciso momento donde veremos a Jane como Mighty Thor, sosteniendo el Mjölnir alto en el aire, y rodeada de bustos enormes. Pues son estos bustos los que han despertado el interés, y es que cada uno corresponde a una entidad todopoderosa distinta del multiverso Marvel.

¿Quiénes están a la derecha?

El Tribunal Viviente

Esta es una de las entidades más importantes que podemos ver en el tráiler de Thor: Love and Thunder, y es también una de las más visibles dentro del mismo. Se trata de El Tribunal Viviente, un ser todopoderoso que ha existido junto a toda la eternidad del multiverso, y es también uno de los seres más poderosos que han hecho aparición dentro de los cómics de Marvel.

El Tribunal Viviente sirve de forma exclusiva al Uno Por Encima de Todos (One Above All en inglés), siendo este último el ser supremo de los cómics de Marvel. Tiene tres caras distintas. La frontal, y por la que usualmente se comunica, representa la equidad. La derecha, completamente cubierta, representa a la necesidad. Por último, el rostro de la izquierda representa la venganza.

Como su nombre bien lo indica, El Tribunal Viviente es el encargado de juzgar a los indignos, y siempre de forma imparcial. Entre sus intereses solo se encuentra mantener el orden del universo. Ahora, parece que finalmente podremos darle un vistazo dentro de las películas de Marvel.

Uatu el Vigilante

El segundo busto detrás de El Tribunal Viviente. Se trata de una raza extraterrestre cuya misión jurada era la de proteger a las razas menores. No obstante, un error de cálculo que llevó a la destrucción de un mundo entero causó que la especie de Los Vigilantes dejara de ayudar, permaneciendo a partir de ese momento como simples vigilantes, y sin intervenir en los asuntos de otros seres.

Aunque existe toda una raza de ellos, todos con los mismos poderes y capacidades, se suelen llamar por un mismo nombre: Uatu. Además, se encuentran enemistados con Los Celestiales; una raza igual de poderosa y omnipotente, pero que usan a otras especies y planetas para experimentación. ¿Cuál será su papel en Thor: Love and Thunder?

¿Quiénes están a la izquierda?

Dama Muerte

Es el primer busto de la izquierda de la imagen. También conocida como Señora Muerte, o Muerte a secas, es uno de los personajes más importantes del multiverso de Marvel. Se trata de una figura cósmica y creada al mismo tiempo que el Universo, con su propio reino que sirve de hogar para los fallecidos en la amplitud del multiverso.

La Muerte posee conocimientos casi infinitos, al igual que su poder. En algunas ocasiones, ha tomado una figura humanoide femenina para comunicarse con razas menores. Además, reside en una dimensión de bolsillo llamada el Reino de la Muerte, y ha aparecido en muchas historias de los cómics de Marvel.

Dada su versatilidad, Muerte podría tener un papel importante en Thor: Love and Thunder. Después de todo, es bastante probable que veamos un montón de muertes dentro de la nueva cinta.

Eón

Eón nació tras la creación del mismísimo universo. Es una entidad cósmica con más de diez millones de kilómetros de diámetro. Además, puede manifestar células de su cuerpo para enviarlas a distintas dimensiones, incluida la de la Tierra.

Con sus poderes, Eón es capaz de supervisas cualquier tipo de vida en el Universo de Marvel. Además, Eón previó la amenaza de Thanos, eligiendo posteriormente al Capitán Marvel original, Walter Lawson, como campeón para derrotarlo. ¿Podrá ayudar a nuestros héroes en Thor: Love and Thunder?

Eternidad

El menos visible de todos los bustos, Eternidad. Es un ser con poderes impresionantes, y es a su vez la manifestación de todo el universo, personificación del tiempo mismo, la energía y la materia. Junto a Galactus y La Muerte, Eternidad forma una trinidad básica para el funcionamiento del multiverso de Marvel.

Eternidad existe en todas partes del universo, y de forma simultánea en cada una de ellas. Un ser omnipresente y todopoderoso capaz de manejar el universo a su antojo. No obstante, hay algo que diferencia a Eternidad del resto de entidades, y es que no tiene interés en inmiscuirse en los asuntos de los seres del universo. Con su enorme poder, Eternidad es capaz de desviar y detener cualquier ataque hacia su ser, generalmente lanzados por aquellos que desean controlar el universo.

Hasta ahora, no sabemos qué papel tendrá Eternidad en Thor: Love and Thunder, ni tampoco cualquiera de los demás dioses. Tendremos que esperar hasta el estreno de la película, este próximo 8 de julio de 2022, para averiguarlo. ¡No te lo pierdas!