En la nueva temporada de The Boys de Amazon Prime, dos cosas quedan claras. Por un lado, que la subversión a la figura del superhéroe tradicional llegó a un nuevo punto. Uno más descarado, corrupto y retorcido. Lo cual no es decir cualquier cosa en una serie que explotó en sus entregas anteriores, el lado oscuro del poder heroico. Lo segundo es la habilidad de The Boys para reinventarse, construir un nuevo discurso a través del conocido y avanzar hacia lugares nuevos. Eso mientras sus personajes cruzan líneas inimaginables en otras historias similares y se convierten en epítome de una perversa mirada del mal.

Pero no se trata del mal a secas. The Boys tiene la intención — siempre la ha tenido — de burlarse como puede y siempre que puede de la moral hipócrita de nuestra época. De modo que no sorprende que una de las frases más repetidas de los nuevos capítulos sea una mofa de una de las más celebradas del cine de superhéroes. “Un gran poder te convertirá en un gran idiota”, dice The Butcher (Karl Urban). Lo dice enfurecido y cansado. Pero a la vez consciente de que el mundo que le toca cambiar — y esta vez, la intención es esa — no quiere hacerlo. Porque este mundo levemente distópico está embelesado con sus propias quimeras. Con las celebraciones grandes y pequeñas de su hipocresía. Y si antes The Boys usó la violencia burlona como mensaje central, ahora se trata de arrasar con toda idea sobre el bien.

“¿Realmente crees que la bondad existe?”, dice también The Butcher con las manos llenas de sangre y temblando de poder. Porque en esta ocasión, los vigilantes de los vigilantes, los que observan y contienen el mal, también prueban un poco de eso que tanto temen. De hecho, buena parte de la nueva temporada de The Boys está concentrada en la cuestión de qué ocurre cuando obtienes lo que buscas. ¿Qué ocurre con un grupo de justicieros que obtiene la venganza? O mejor aún, ¿qué ocurre cuando ahora disfrutan del poder que antes odiaban?

The Boys llega más adulta, cruel, cínica y sin duda mucho más inteligente en sus planteamientos. Convertida en un curioso fenómeno de culto, The Boys alcanza cuotas nuevas de autoconciencia. Pero también, de la versión sobre el mal de los hombres que catapultó al programa a la categoría de suceso. Estos héroes no solo son malvados, disfrutan al hacer el mal. Y sus contrapartes son tan terribles como para que sea imposible llamarles bienhechores. ¿Qué ocurre entonces en el centro The Boys? La burla a la cultura de masas, al culto a la bondad y el optimismo está ahí. Pero a la vez también lo está el miedo. La corrompida versión sobre el terror a lo que el poder puede provocar — y hacer — en una versión más incisiva y brutal.

Érase una vez un grupo de villanos que enfrentaban villanos

En esta nueva entrega de asombrosa calidad de la serie, The Boys replantea su conflicto de origen desde sus cimientos. También, evita caer en la idea que algo mejorará o en cualquier caso, será menos violento solo por descubrir algunos secretos. Los nuevos capítulos comienzan su historia un año después de los acontecimientos narrados en la segunda temporada. Y Eric Kripke tiene la suficiente elocuencia en armar un argumento lineal, que hace un repaso rápido a los hechos que ocurrieron antes de la primera escena. Pero no hay necesidad de conocer demasiado este universo para entender cómo funciona. Este reverso oscuros de las grandes franquicias del cine de superhéroes, es melodramático, satírico por necesidad. A la vez sangriento, cruel y pesimista. Pero con todo, recorre caminos inesperados para narrar una historia que no carece de espíritu ni tampoco de sostén emocional.

Por supuesto, hay algunos cambios. Los daños causados por las actuaciones irresponsables de los Super han disminuido tanto como para ser significativos. Victoria Neuman (Claudia Doumit) supervisa su actuación con atención desde su lugar como congresista. Lo hace, con la concepción que el problema “no está resuelto”. Y es esa sensación de caja de contención lo que cambia el discurso de The Boys. Ya no hay una libertad absoluta para las grandes héroes y figuras. Tampoco, una percepción sobre el bien y el mal dictada por la popularidad. Hay leyes que cumplir y al menos al principio, eso funciona.

Por otra parte, la empresa Vought rehabilitó su imagen y la sensación general es que los sucesos de la temporada pasada no le afectaron demasiado. O no tanto como cabría suponer que uno de “sus activos” fuera un elemento del partido Nazi. Es notorio que el argumento juega su habitual combinación de símbolos. Hay control de los Super, pero la empresa que los gestiona tiene una segunda oportunidad. ¿Qué tanto importante es esta última? Lo suficiente como para que la empresa se asuma como parte de un fenómeno mayor.

The Boys comienza realmente su recorrido hacia la oscuridad

Pero la sensación de bienestar tiene mayor relación con la forma en que los personajes lidian con lo cotidiano. Hughie (Jack Quaid) y Starlight (Erin Moriarty) viven una especie de relación idílica. Y como siempre, ambos personajes parecen representar el lado menos retorcido de la serie. Incluso el argumento desliza que Butcher encontró un punto de equilibrio. No es un padre amoroso ni lo será jamás. Aún así, toma decisiones loables para recuperar y rehabilitar su vida. A la primera vuelta de tuerca, todo parece indicar que hay paz para la crueldad del personaje. O un breve reposo en su lucha.

Sin embargo, la serie empuja de inmediato a sus personajes al candelero. Y lo hace, claro, a través de Victoria, que no puede ocultar demasiado tiempo su secreto. No es que Butcher y su pandilla necesiten excusas reales para atacar. Pero esta vez hay nuevas armas y el peligro es mayor. Homelander (Anthony Starr) se ha vuelto más terrible, libre e incontrolable que nunca. También la sensación de amenaza escondida por todas partes. Cuando Butcher descubre las implicaciones de los Super como arma- esta vez en todo su poder — The Boys comienza realmente su recorrido hacia la oscuridad.

The Boys: dos armas, dos terrores y de vuelta al duelo

Esta vez, los muchachos cuentan con sus propias armas. Una que permitirá a The Butcher probar el lado prohibido del poder y extraer algunas lecciones. Por el otro, una investigación acerca de un crimen que podría llevar a los Super a la debacle. Sin embargo, mientras eso ocurre, el mundo parece envolverse en un manto vicioso y desagradable de engaños. The Boys encuentra su punto más alto, al explotar la dualidad de todos sus personajes. Y esta vez, mostrar que en este mundo en debacle, no hay nadie realmente bueno o malo.

Con una orgía super heroica de por medio, nuevos poderes y un misterios, The Boys revitaliza su historia y cumple con la rara misión de incomodar. Sin sutileza, sin reservas y más violenta que nunca, The Boys regresa para sacar los colores a un género inocente. Y lo hace, sin duda, de la mejor manera que puede hacerlo.

