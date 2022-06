La quinta temporada de la ya icónica Peaky Blinders acabó con un capítulo que se puede considerar parte de la historia de la televisión. En ella, podía verse a Tommy Shelby (Cillian Murphy) muy cerca de cometer un acto imprevisible. Con una pistola rozándole la cabeza, enfurecido y al borde de la desesperación, el personaje se encontraba en algo más que una encrucijada. Era la máxima expresión de la estrategia que ya se venía siguiendo en capítulos anteriores en los que se sostuvo la tensión hasta el final. Un trayecto a través del complicado y meticuloso plan de Shelby para asesinar a Oswald Mosley (Sam Claflin).

En la serie nada es casual y mucho menos accidental. El fracaso de su tentativa de asesinato dejaba en claro dos cosas. El mafioso y ahora político era parte de una percepción del mundo cada vez más retorcida. Sin duda, Peaky Blinders había alcanzado un nuevo nivel de profundidad en su análisis del poder. Ya no se trataba únicamente de la violencia, también de un trayecto elaborado a través de los medios para obtener influencia. Para un argumento que había empezado mostrando las vicisitudes de los gansters de la clase obrera, se trata de una evolución asombrosa. Una que, además, convirtió a la serie en una forma de comprender los horrores y la crueldad desde un planteamiento nuevo.

La escena de Shelby con el rostro desencajado y una arma cerca de la sien dejó claro que la sexta temporada recorrerá lugares oscuros. Algunos de ellos no sólo para concluir las variadas líneas argumentales de la serie. También para elucubrar sobre los puntos más altos de la historia. Y aunque los nuevos episodios no son del todo conclusivos — o no deberían serlo, con una película anunciada — algo es evidente. Peaky Blinders conoce el sentido multidimensional de su historia, sus alcances y poder. Y a partir de ahí avanza hacia una nuevos espacios narrativos que sorprenden por su efectividad.

Al filo de la navaja y la muerte

El primer capítulo de la sexta temporada de Peaky Blinders empieza en la misma escena que cierra su temporada anterior. De nuevo, la serie toma brillantes decisiones para evitar ralentizar la trama. En especial, la resolución del conflicto inmediato (la posible muerte de Shelby y el traidor), que concluye con fluidez. Pero lo hace siguiendo la línea habitual del brillante guion de la serie.

¿Quién fue el traidor de Black Cat? Peaky Blinders se niega a dar soluciones sencillas, pero tampoco simplifica su argumento, de modo que el primer capítulo ofrece respuestas. No todas ni en forma ordenada, pero sí que coinciden con la mayoría de las teorías de los fanáticos. Una salvedad que hace del primer capítulo de temporada una mirada sobre la cohesión de la historia como conjunto.

Peaky Blinders se asegura de dejar claro que en este mundo cruel y sin matices, romper el delicado orden de la lealtad se paga caro

Pero no solamente es importante la identidad del traidor. También cuándo y desde qué perspectiva logró algo semejante. Peaky Blinders se asegura de dejar claro que en este mundo cruel y sin matices, romper el delicado orden de la lealtad se paga caro. Aunque es mucho más enrevesado de lo que podría parecer en el 2019, cuando el fracaso del plan de Shelby mostró las fisuras de su mundo. La serie explora en segundo plano la manera en la que ha pasado el tiempo y la necesidad de regresar a una posición de poder.

Asimismo, sostiene su acostumbrada tensión sobre lo que ocurre entre los personajes con una brillante mirada sobre la ferocidad de la ambición. Peaky Blinders regresa en plena forma, incluso bajo la sombra de la larga ausencia de la pantalla pequeña. Lo hace con la energía de los misterios no resueltos y las grandes preguntas abriendo la puerta a otras. Todo un logro ingenioso que convierte a la serie en un cuidado mecanismo argumental.

Una mirada dolorosa a las despedidas de Peaky Blinders

Sin duda, uno de los puntos complicados de la nueva temporada de Peaky Blinders es la ausencia — notoria — de Helen McCrory. Su personaje Polly Gray siempre fue una presencia monumental en la historia. De modo que buena parte del primer capítulo es un homenaje tácito no sólo a la actriz, sino al papel de Polly en el argumento. Todo un acierto, si se tiene en cuenta que el personaje fue el centro de la familia Shelby. La serie lo tiene en cuenta y muestra un dolor palpitante, un punto de presión pero, en especial, un desvío duro que habrá que analizar.

Sin duda, el regreso de Peaky Blinders no podía ser más satisfactorio y toda una lección en la manera de analizar la sofisticada crueldad de su premisa. Con seis capítulos para cerrar la historia y una venidera película, el trayecto de los Shelby parece más elaborado y potente que nunca. Una noticia para celebrar.