El primer episodio de Ms. Marvel ya está disponible en Disney+ y nuestras primeras impresiones han sido muy positivas. Una mirada mucho más refrescante, desde un punto de vista adolescente del Universo Cinematográfico de Marvel, será la antesala a The Marvels (antes Capitana Marvel 2). Se trata de la historia de origen de Kamala Khan (Iman Vellani), una chica fanática de los superhéroes que adquiere super poderes.

La séptima serie de Marvel Studios fue creada por Bisha K. Ali, quien hace de guionista junto al dúo conocido como Adil & Bilall (Gangsta, Bad Boys for Life, Batgirl).

Y a diferencia de algunas de las últimas series de Marvel que se han emitido en Disney+, el primer episodio de Ms. Marvel sí que cuenta con una corta pero importante escena poscréditos que marcará uno de los primeros conflictos de Kamala durante la serie.

Qué significa la escena poscéditqs del primer episodio de 'Ms. Marvel'

Tras acabar los créditos del primer episodio de Ms. Marvel, podemos ver al Agente P. Cleary (interpretado por Arian Moayed) del DODC (Department of Damage Control o Departamento de control de daños) junto a un nuevo personaje, Sadie Deever (interpretada por Alysia Reiner) mirando un vídeo donde se pueden ver los nuevos poderes de Kamala Khan en la Avenger Con. Ambos están de acuerdo que la importancia de encontrarla para investigar el alcance de sus superpoderes.

Al agente Cleary, antes de verlo en Ms. Marvel, aparece en Spider-Man: No Way Home cuando interrogaban a Peter Parker, MJ, Ned, y la Tía May. Para la mayoría, el DODC es un misterio. Hay una mención muy breve en Iron Man (2008) y las serie Agentes de SHIELD, pero los vimos por primera vez al inicio de Spider-Man: Homecoming recuperando materiales de la invasión Chitauri (tras los sucesos de Avengers).

Como lo dice su nombre, el objetivo del DODC es limpiar los desastres causados por superhéroes y evitar que algunos otros escalen. No parecen tener conexión con los Acuerdos de Sokovia, pero cumplen una función similar.

Suponemos, por lo tanto, que el segundo episodio de Ms. Marvel veremos más del agente Cleary y la agente Deever buscando a Kamala Khan y causando más conflictos con sus padres, que buscan una vida pacífica y normal para ella.