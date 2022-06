La apuesta de Meta por la realidad virtual es total. Durante los últimos años, los dirigidos por Mark Zuckerberg han incrementado su inversión en el Metaverso, pero también en el hardware que te permitirá adentrarte en él. Prueba de ello es que el propio directivo, durante una sesión con la prensa internacional, mostró una buena cantidad de gafas VR en las que actualmente trabaja la compañía. De momento, eso sí, todos son prototipos.

Al ser dispositivos en fase de desarrollo, los ingenieros de Meta se han tomado la libertad de imaginar gafas cuyo diseño, en algunos casos, es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Algunos de ellas, de hecho, ni siquiera fueron hechas para usarse en la cabeza, sino para ser sostenidas con las manos. ¿Cuántos de esos prototipos realmente verán la luz como productos comerciales? La respuesta sigue siendo un misterio.

Según Mark Zuckerberg, quien durante la sesión de preguntas y respuestas fue acompañado por Michael Abrash, científico líder de Reality Labs, cada prototipo cumple un fin específico para potenciar las experiencias de realidad virtual. The Verge recoge que uno de los dispositivos, por ejemplo, tiene el propósito probar un brillo de gran intensidad, mientras que otro hace lo propio con una pantalla de "súper alta resolución". Desafortunadamente, no compartieron datos técnicos concretos.

Meta pretende alcanzar el realismo en la realidad virtual

"Considero que ahora estamos en medio de un gran paso hacia el realismo. No creo que pase tanto tiempo hasta que podamos crear escenas con una fidelidad básicamente perfecta", expresó Mark Zuckerberg. La intención de Meta, como la de muchas otras empresas dedicadas a la realidad virtual, es que llegue un momento en que los mundos virtuales no se distingan del mundo real. No obstante, para lograr este objetivo todavía queda camino por recorrer en la cuestión tecnológica. En este momento simplemente no es posible cumplir esa ambición.

Eso sí, Meta no se va a rendir. Los prototipos mostrados dejan en evidencia el interés de Mark Zuckerberg por avanzar en cada componente o característica que los acerque al realismo. Mientras dedican esfuerzos y, sobre todo, mucho dinero en conseguirlo, la empresa pretende fortalecer su presencia en el mercado desde este momento. Para ello, Meta está siguiendo una compleja estrategia que contempla atacar dos frentes.

Primeramente, el de los usuarios entusiastas. Es decir, el de aquellos que se adentran en la realidad virtual con el mero propósito de entretenerse. Ya sea por medio de videojuegos o consumiendo vídeo por medio del streaming. El otro sector, claro, es el profesional. Cada vez hay más empresas interesadas en adoptar la realidad mixta (realidad virtual + realidad aumentada) en múltiples actividades; algunas más complejas que otras.

Para conquistar al primer público ya tienen un producto altamente competitivo tanto en prestaciones como en precio, el Meta Quest 2. No obstante, Mark Zuckerberg anticipa que ya trabajan en la siguiente generación de dicho headset. Los usuarios profesionales, por su parte, podrán adquirir Project Cambria a partir del próximo año.

Más allá de la realidad virtual convencional, Meta también está experimentando con una propuesta inversa: proyectar elementos virtuales en el mundo real. Realidad aumentada (AR), dicho en otras palabras… Sin embargo, Zuckerberg dice que su enfoque por esta tecnología ciertamente no es tan significativo como el VR, pues el mercado que se está expandiendo es el de la realidad virtual. Prueba de ello es que, además de Meta, muchas otras empresas están apuntando hacia la misma dirección. Entre ellas se se encuentra Sony (PlayStation), Valve y HTC.