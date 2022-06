En el tercer capítulo de Obi-Wan Kenobi de Disney+ queda claro que el Gran Inquisidor murió. Y que su muerte ya es un hecho asumido tanto por el Segundo hermano como por la tercera, Reva. De hecho, hay una evidente confrontación entre ambos por la posibilidad de que alguno de los dos asuma el manto del superior de La Orden. Más allá de eso, incluso el mismo Darth Vader deja claro que Reva podría liderar la orden de atrapar a Kenobi. Un punto de inflexión tanto para Reva — y su afán devastador por el poder — como para El segundo hermano, que se enfrentará a su ambición.

Pero aunque la trama es lo bastante interesante como para sostener un conflicto complejo, plantea un problema real y bastante desconcertante. El Gran Inquisidor fue el villano de la primera temporada de Star Wars Rebels, ubicada temporalmente cinco años después de Obi-Wan Kenobi. De haber muerto en realidad, toda la trama se modifica o al menos se trastoca por completo en puntos esenciales. ¿Se trata entonces de otra criatura que lleva la responsabilidad de la caza de los Jedi? ¿La que se presenta en Obi-Wan Kenobi de Disney+ es su antecesor?

De ser así, ¿pertenecen a la misma raza y planeta? Y en el supuesto que hubiese sobrevivido al ataque de Reva, ¿cómo es que Darth Vader no lo sabe? ¿Cómo es que permite que Reva cometa un acto de insubordinación semejante? No solo eso: además lo apoya ofreciéndole el cargo de manera directa. ¿Qué es lo que se debe esperar para los próximos capítulos de la serie?

El aparente error de retrocontinuidad en Obi-Wan Kenobi

Muerto el Gran Inquisidor y en busca de su reemplazo, Obi-Wan Kenobi de Disney+ plantea el problema de afectar un argumento lineal a futuro. O de encontrar una forma imaginativa de resolver el dilema. Es evidente que en Star Wars nadie muere (no del todo) y que siempre hay la posibilidad de su regreso. Pero el personaje de Star Wars Rebels no es un fantasma de La Fuerza. Tampoco una criatura cibernética o con partes mecánicas. O al menos, no visibles.

Mucho más curioso resulta el hecho de que la serie mostró la muerte de El Gran Inquisidor a detalle. En otras palabras, la secuencia enfoca el rostro del personaje con los ojos abiertos y sin indicios que respire. De modo que su futuro parece ser una incógnita. ¿Ocurrirá de la misma forma que con Fennec Shand, a la que Boba Fett salvó a punto de morir y que recibió piezas mecánicas?

Curiosamente, ambos personajes reciben heridas en los mismos lugares del cuerpo (alrededor del torso) y que pueden ocultarse bajo la ropa. De modo que eso explicaría por qué el personaje no muestra ninguna marca visible en su versión animada. Ahora bien ¿cuándo ocurrió algo semejante? Si El Inquisidor fue asesinado y la noticia ya es conocida por la Orden, ¿quién le ayudó?

El guion de Obi-Wan Kenobi tiene serios problemas para profundizar y analizar el tema sobre el Gran Inquisidor. Hasta ahora, pareció dejar claro que se trata de un cargo, por lo que el personaje carece de nombre. Lo que quiere decir que cualquiera puede detentar la jerarquía. ¿Es decir, utiliza la vieja fórmula de los Sith, en que el maestro está destinado a morir a manos de su pupilo? Eso ocasionaría más problemas con el canon G y en especial, la forma en que se analiza el poder dentro de una organización de jerarquía rígida. O al menos, dentro de un escuadrón de élite como Los Inquisidores.

Más problemas a futuro

Claro está, el problema de Obi-Wan Kenobi no radica tanto en cómo podría haber sobrevivido El Inquisidor, sino la forma en que la serie podría relatar su regreso. En su capítulo tres, dejó establecido tres cosas específicas. En primera, que su muerte ya fue asumida como un hecho, incluso por Vader. Al otro extremo, que Reva quizás, no deba responder por lo ocurrido. Y en tercer lugar, que El Inquisidor tiene un papel de considerable relevancia estratégica.

Eso lleva a otros espacios complicados. En el animado Star Wars Rebels, el Gran Inquisidor es una figura prominente y de poder, que ejerce poder absoluto. ¿Podría el Gran Inquisidor llegar a un lugar preponderante luego de haber sido “asesinado” por una subordinada? En la primera temporada de Star Wars Rebels, el villano es una figura de fuerte autoridad. ¿Podría serlo después de algo semejante?

Sin respuestas claras ya tres capítulos para su final, es evidente que Obi-Wan Kenobi necesita remontar la cuesta de sus momentos más complicados. ¿Lo logrará en apenas tres capítulos? Es un reto difícil que acometer.