¿De dónde procede el singular vínculo que al parecer comparten la inquisidora Reva y Darth Vader? El tercer episodio de Obi-Wan Kenobi de Disney+ dejó algunas secuencias que desconcertaron y asombraron a los fans. También profundizó en uno de sus villanos principales, para dejar claro que es más complicado de lo que parece.

Hasta ahora, la tercera hermana Inquisidora Reva se había mostrado como una figura llena de una codicia cercana a la imprudencia. Pero en el nuevo capítulo de la serie, las cosas no parecen ser tan sencillas. Confirma que el personaje tiene intenciones más que evidentes de tomar el manto de Gran Inquisidor. También que maneja información precisa sobre Darth Vader que podría ponerla en una situación de ventaja. Incluso que tiene un contacto directo con el Lord Sith más peligroso de la galaxia.

Bajo el dominio del Imperio, Obi-Wan Kenobi emprende una misión trascendental Ver Obi-Wan en Disney+ Ya disponible en Disney+

Un detalle crucial que al parecer tiene un contexto elaborado en la serie que hasta ahora no se ha mostrado del todo. Conocer el nombre real de Darth Vader antes de su transformación a su relación con Obi -Wan Kenobi.

La Inquisidora al parecer es algo más que solo parte de una orden violenta destinada a cazar Jedis. De hecho, en la última escena del tercer capítulo, Reva parece saber exactamente quién es Leia y lo que la une a Darth Vader. Algo que reafirma su decisión de usar a la niña como señuelo para atraer a Obi-Wan Kenobi.

Ya en el capítulo dos, Reva había dejado claro que “investigó” para conocer la manera de provocar que Kenobi debiera volver a luchar. Pero las implicaciones de la escena final del episodio — en que revela al jedi que Anakin sobrevivió al enfrentamiento es Mustafar — matizan la afirmación. ¿Puede tener una Inquisidora acceso a información personal y directa sobre la mano derecha del Emperador? Más curioso aún resulta que sepa su origen Jedi y la identidad de su maestro. ¿Todo eso consta en archivos a disposición de cualquiera?

En realidad, ahora lo planteado se hace más difícil de comprender. Reva al parecer dispone de datos precisos sobre todo lo relacionado con Vader. Y después de la breve conversación que sostiene con él, deja claro algunos puntos de interés. Entre ellos, la posibilidad que el mismo Vader haya suministrado información a Reva, lo que supondría que su posición es distinta en la Orden. ¿Es Reva un espía de Darth Vader dentro de la orden? ¿O es su cazador personal en la búsqueda de Kenobi?

Una afanosa venganza en Obi-Wan Kenobi

(L-R): Owen Lars (Joel Edgerton) and Reva (Moses Ingram) in Lucasfilm's OBI-WAN KENOBI, exclusively on Disney+. © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

“Te he buscado por largo tiempo”, dice Darth Vader en su esperadísimo enfrentamiento contra Obi-Wan Kenobi. ¿Lo ha hecho de qué forma? Aunque no queda del todo claro este último punto es evidente que es una afirmación ambigua. Que no se trató sólo de la misma tenaz búsqueda de Jedis que Los Inquisidores llevan a cabo. En realidad, Darth Vader, que notoriamente tiene unos elaborados y dolorosos planes de venganza contra Kenobi, se toma el asunto de forma personal. Lo cual por supuesto, era predecible y comprensible. Ahora bien, la gran pregunta es inevitable, ¿quiere decir eso que Reva es su brazo ejecutor de manera directa?

De ser así, ¿suministró Vader datos o facilitó que Reva pudiera encontrarlos? “He visto lo que deseas”, dijo Vader a Reva en la peculiar conversación que sostuvieron. ¿Lo ha visto y permitió que La Inquisidora descubriera los datos necesarios para armar su propio mapa mental sobre la necesidad de capturar a Kenobi? La serie no lo deja claro y podría inferirse incluso que la información sobre Anakin no es tan secreta como podría suponerse. Pero entonces, eso contradice por completo, la idea que la identidad del Sith más poderoso estuvo envuelta en el misterio la mayor parte del tiempo.

La serie no lo deja claro y podría inferirse incluso que la información sobre Anakin no es tan secreta como podría suponerse

Más singular aún, resulta que Reva insista en usar a Leia y no a Luke para atraer a Kenobi. ¿Se trata solo de capturar al jedi fugitivo o Reva pretende hacer algo más? Si, como deja claro el capítulo Leia conoce su origen — lo cual supone que no es un secreto su adopción —, secuestrarla tiene un doble sentido. No solo atraer a Kenobi (como lo ha hecho), sino también, quizás negociar información con Vader. ¿Podría Reva tener información más que suficiente para asegurar que el manto de Gran Inquisidor recaerá sobre ella?

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra

Al menos Reva parece estar segura sobre el tema. Y así se lo ha dicho al segundo hermano Inquisidor. “Puedes llevarte el crédito pero al final, esto será de una manera”, dice sin parecer preocupada por los manejos de su superior. ¿Qué tipo de información maneja Reva como para tener semejante seguridad en su futuro?

La Inquisidora Reva, uno de los personajes más extraños

Reva es uno de los personajes más curiosos recientemente incorporados al live action de Star Wars. Desconocido para buena parte de los fanáticos, apenas aparece una mención suya en el libro de referencias: “Darth Maul y Otros Seguidores del Lado Oscuro”, publicado 13 de julio de 2021. Siempre según el texto que analiza el papel de los Sith en el Imperio, Reva es la Tercera Hermana Inquisidora y tuvo un papel destacado en la ejecución de la orden 66.

No obstante, no hay ninguna información sobre su relación con Darth Vader, más allá de ser parte de su escuadrón de asesinos. ¿Podría ser Reva algo más que un mero instrumento de la destrucción de Vader? A tres capítulos para su final, Obi-Wan Kenobi deja pocas pistas al respecto. O al menos, no las suficientes para llegar a una conclusión inmediata.