GTA: Vice City ha vuelto a generar conversación entre millones de jugadores. Primero por formar parte de la colección Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition; que si bien tuvo un lanzamiento lleno de contratiempos, con el paso de los meses ha ido mejorando gracias a las actualizaciones. En segundo lugar, porque se especula que GTA 6 se ambientará en dicha ciudad. Ahora, sin embargo, las miradas están enfocadas en un hallazgo inesperado.

Como muchos otros dataminers de internet, el youtuber Vadim M se asignó la tarea de inspeccionar los archivos de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition con la esperanza de encontrar algo interesante más allá de lo que ya conocemos. Para su sorpresa, descubrió que la remasterización de GTA Vice City esconde las escenas cinemáticas de una misión "eliminada". Y lo pongo entre comillas porque los archivos todavía conservan los assets de la secuencia.

Otro punto curioso de esta historia es que la versión original de GTA: Vice City, que vio la luz en el lejano 2002, no tiene estas escenas; por eso nadie había encontrado la misión eliminada en todo este tiempo.

Lo que posiblemente ha sucedido es que Grove Street Games, el estudio responsable de The Trilogy – The Definitive Edition, recibió el código fuente original de GTA: Vice City para poder desarrollar la remasterización. El problema es que olvidaron borrar esos archivos.

Aunque no tenemos el contexto narrativo de la misión y sus cinemáticas, en el vídeo compartido por Vadim se puede ver a Tommy Vercetti abandonar una celda de la estación de policía de Washington Beach. Afuera lo espera un vehículo conducido por una mujer. No obstante, poco después cambia la toma y se pueden ver a dos sujetos en un Sentinel vigilando la salida del protagonista.

Cuando Tommy y su acompañante arrancan el vehículo, el Sentinel comienza a seguirlos. La mujer, al darse cuenta del seguimiento, gira abrumantemente en una calle intentando perderlos, pero esto solo provoca el inicio de una persecución a toda velocidad.

El desenlace es bastante loco. La mujer y Tommy llegan al icónico Malibu Club y el segundo desciende del vehículo para entrar al recinto. Atraviesa la pista de baile y sube al segundo piso para asesinar al gerente del lugar. Intuimos que los perseguidores eran, en realidad, los protectores del administrador; quienes intentaban evitar el asesinato de su patrón. Al final, Vercetti también los mata a ellos dentro del club; vuelve al vehículo y huye para evitar que la policía los alcance.

Quizá el momento más inesperado de todos es que la mujer pierde el control del coche y se estrella, ocasionando la explosión del mismo y la supuesta muerte de ambos personajes.

El youtuber teoriza que estas escenas podrían tener relación con otra misión que sí está disponible en GTA: Vice City. Concretamente, cuando compramos el estudio de filmación InterGlobal en Prawn Island. Poco después de eso, trabajamos para el productor Steve Scott desempeñando diversas tareas. Así pues, es probable que esas secuencias pertenezcan a una película ficticia en la que Vercetti era el actor protagonista.

De hecho, en el código del juego encontraron la siguiente conversación entre Tommy Vercetti y Steve Scott:

Steve: ¡Tommy! Mira, tengo que pedirte un favor.

Tommy: ¡Steve! ¡Cómo va el rodaje!

Steve: Bien, bien. Yo, eh, nosotros necesitamos una escena de persecución de autos, pero nuestro presupuesto no alcanza para eso.

Steve: He dejado algunos autos en el aeropuerto. Sabrás qué hacer.

Tommy: Ok Steve, estaré atento. Te veo luego.